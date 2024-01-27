Бывшая легкоатлетка, действующая депутат Верховной Рады и исполняющая обязанности президента федерации легкой атлетики Ольга Саладуха с первых дней полномасштабной войны создает инициативы, чтобы донести правду мировому сообществу о войне в Украине. Сейчас основным ее направлением является работа по отстранению россиян и белорусов с международной арены.

В июне прошлого года Ольга стала исполняющей обязанности президента федерации легкой атлетики. По ее словам, в ближайшее время федерацию ждут масштабные изменения.

В интервью для 24 Канала Саладуха рассказала об изменениях во ФЛАУ, прокомментировала скандальное решение МОК и объяснила, почему бойкот Олимпиады не слишком удачное решение.

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Справка. Ольга Солодуха – одна из самых титулованных легкоатлеток Украины. Она выступала в тройном прыжке. Легкоатлетка трижды выигрывала чемпионат Европы, добывала "золото" на чемпионате мира и выигрывала "бронзу" Олимпиады-2012.

"Появились положительные сдвиги": об изменениях в ФЛАУ

В июне вы стали исполняющей обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины. Как вам в новой роли?

Легкая атлетика – моя жизнь. Я уже здесь 30 лет. После Олимпийских игр-2021 официально завершила спортивную карьеру. После этого я начала детские соревнования White Panther Cup, ставшие уже традиционными. В этом году, несмотря на войну, мы в третий раз провели их. Таким образом, я хотела передать эстафету – от старшего поколения к детям. Детей мы должны мотивировать, давать им возможность открывать новые горизонты.

В июне 2023 года у ФЛАУ была внеочередная конференция. Спортивное сообщество обратилось ко мне с предложением возглавить федерацию: "Оля, у нас сейчас нет официального президента, тебя знает мировое сообщество, тренеры тебя поддерживают". Времени много на раздумья не было, я согласилась. Возможно, потому что есть политическая работа, есть работа в своих благотворительных инициативах. Тогда подумала: попробую, легкая атлетика – это моя жизнь. И после конференции я – исполняющая обязанности президента ФЛАУ до выборов, какие, по статуту, будут проводиться после Олимпийских игр.

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Сейчас идет мощная работа над всеми звеньями федерации, мы планируем полностью ее модернизировать. Поэтому первое, что мы начали делать – приглашать к нам, к сотрудничеству, партнеров, спонсоров, искать деньги, потому что развитие требует затрат.

Недавно была у нас конференция внеочередная, где мы привели все уставные документы в порядок. Работало очень много людей над ним, сотрудничали с территориальными федерациями. Сейчас у нас начали работать все комиссии, комитеты федерации, то есть пошла целенаправленная на развитие работа. И программу развития на 2024 – 2028 годы тоже утвердили.

Начинаем сотрудничать с образованием, хотим ввести легкую атлетику к урокам физкультуры. Продолжается разработка разных соревнований. Хотим приобщаться к разным социальным и массовым проектам, чтобы легкая атлетика всюду присутствовала. Также подписываем много меморандумов со спортивной клиникой, что стала сейчас нашим партнером. Там наши спортсмены проходят обследования.



Ольга об изменениях в ФЛАУ / Фото из фейсбука Солодухи

Сейчас все говорят, что наконец-то у нас появился положительный сдвиг, поэтому есть много работы. Я уверена, что благодаря большой команде, которая любит легкую атлетику, это можно сделать. Должны подтверждать звание легкой атлетики, как королевы спорта. А потому не жаловаться, а развиваться! Насколько яркими могут быть состязания продемонстрировал прошлогодний чемпионат мира в Будапеште. Там стадион вмещает 36 тысяч зрителей. Приезжали президенты, принц Монако, они посещали эти соревнования. На стадионе не было, где яблоки упасть.

А в Украине, где можно провести соревнования такого уровня?

У нас есть Олимпийский стадион, который имеет первую категорию, что позволяет проводить чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Но, к сожалению, он сейчас нуждается в реконструкции. Я оптимист, считаю, что война, благодаря нашим ВСУ, скоро завершится.

Мы подаемся на проведение в 2027 – 2029 годах чемпионата Европы по марафону, полумарафону, также – на чемпионат Европы среди юниоров. То есть мы хотим максимально привлечь внимание к легкоатлетам в Украине, чтобы европейцы ехали к нам. По моему мнению, это будет очень крутым показателем, если мы после войны проведем такие мероприятия на НСК "Олимпийский".

"Восстановление страны точно будет": перспективы украинского спорта

А не сложно ли вам совмещать свою политическую жизнь с работой в федерации?

Также в прошлом году у меня родился ребенок, ей сейчас 4 месяца. Поэтому, конечно, времени на все не прибавилось, с тех пор как возглавила федерацию. Понимаю, если берусь за это, то просто не могу взять и отстраниться. Мне хочется, чтобы все видели сдвиги. Я совмещаю как политическую карьеру, так и работу в федерации, и еще у меня есть фонд.

В Верховной Раде возглавляю подкомитет против российских и белорусских спортсменов. В том году у меня была мощная работа, выступала в Европарламенте с инициативами, вела переговоры в Госдепартаменте США.

Считаю, что у ФЛАУ должна быть сильная и мощная команда, которую сейчас мы формируем. Есть у нас также и пробелы, но я уверена, что мы это исправим. Человек может все, если он хочет, он найдет на время, если же нет – будет искать какие-нибудь отговорки.

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Вы говорили о планах развития легкой атлетики в Украине в целом. Какие перспективы этого спорта на ближайшие 10 лет?

Во-первых, действительно, у нас есть проблема, что с началом войны многие дети уехали. Если не будем ничего делать, то мы потеряем просто поколение спортсменов, не только в легкой атлетике, а вообще в украинском спорте. Потому что там сразу им предлагают обучение, клубы, стипендию или еще что-то. Некоторые спортсмены остаются за границей, потому что они понимают, что есть условия. Теперь я понимаю, что мы должны делать многое, чтобы вернуть этих детей, должны мотивировать и развивать их.

У нас очень много разрушенной инфраструктуры, это во-вторых. К примеру, Мировая легкая атлетика обещает, что после окончания войны поможет нам в реконструкции спортивных объектов. Они понимают, что с представителями других стран мы находимся не в равных условиях.

У нас спортсмены сейчас выехали за границу готовиться к Олимпийским играм. Потому что в Украине им приходится прерывать тренировочный процесс из-за тревог и обстрелов. Это также оказывает влияние на качество результатов. Уверена, что после окончания войны многие федерации и фонды будут сотрудничать с украинскими федерациями по дальнейшему развитию украинского спорта.



В Киеве прошел легкоатлетический турнир на призы Солодухи / Фото из ее фейсбука

Недавно мы встречались с представителями Национального университета физического воспитания и спорта, контактируем с разными вузами о необходимости повышения уровня тренеров, поощрения спортсменов. Восстановление страны точно будет.

Вернусь к соревнованиям "Кубок Белой пантеры". Мы сотрудничали с топовыми партнерами, сделали действительно праздник для детей. Они после соревнований подходили, обнимали, благодарили. Дети будут понимать, что из-за спорта они могут многого достигать. Кроме звезд легкой атлетики Юлии Левченко, Ирины Геращенко, Наталии Тобиас и Ирины Лищинской, к нам также пришли выдающиеся спортсмены по другим видам спорта – Олег Верняев, Валерий Андрейцев, Михаил Романчук. Дети видят, что спорт дает возможность стать известным, найти друзей, построить карьеру. Поэтому мы должны над этим мощно работать.

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Поэтому сейчас много общаемся с министерством образования, хотим, чтобы уроки легкой атлетики в современном виде были включены в школьные программы. Также работа должна проводиться с учителями физической культуры. Как нам сказали, если вы влюбите учителя физической культуры в легкую атлетику, то они будут влюблять детей в занятия легкой атлетики. Поэтому здесь синергия всего. И еще до войны у нас разработана программа развития спорта в Украине. Она была утверждена Кабмином. И там одно из направлений – уроки физкультуры

"Бойкот – это крайняя мера": о скандальном решении МОК

Вы неоднократно отмечаете, что бойкоты Олимпиады – это не вариант. Можете объяснить, почему это решение не уместно?

Мы все понимаем, что в каждой войне есть свои инструменты. И как бы ни было обидно признавать, решение МОК окончательно нам продемонстрировало, что эта организация, скажем так, стала полностью инструментом гибридной войны России.

Потому что спорт в России и Беларуси – это пропаганда. Пропаганда их режима. Что бы там ни говорили, что спорт вне политики, мы понимаем, что спорт – это прямая политика. Олимпийские игры – это прямая политика. Поднимается государственный флаг, раздается государственный гимн – это влияние. Отстранение российских и белорусских спортсменов – это первое на чем мы настаиваем, потому что они будут совать свою пропаганду повсюду.

Там едва ли не все спортсмены военнослужащие. Они сейчас закрывали свои аккаунты, начали хитрить. С представителями нашего спортивного сообщества начали на них давить с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Обращались к Томасу Баху, тогда было начало Паралимпийских игр в Пекине. И они должны были выйти на парад, идти со своими флагами и показывать свою страну. Мы начали звонить, звонить, объединяться комиссиями атлетов, чтобы показать миру, что происходит в нашей стране. И остановили тогда этот позор – агрессоров на Играх не было. Также мы всячески способствовали тому, чтобы государство урегулировало вопросы выезда спортсменов на международные соревнования. Эти важные шаги тогда стали составной частью государственной политики по спорту со времени полномасштабного вторжения.

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Когда начали говорить, что будет бойкот, что наша страна не поедет, в каком состоянии были спортсмены, даже не хочу говорить. Они готовились к этому не один год. Они и так тренируются в трудных условиях.

Российские и белорусские спортсмены тренируются спокойно, на хороших базах, в хороших условиях. Наши спортсмены не могут себе этого позволить в своей стране. Не говоря о тех спортсменах, которые погибли, которые уже никогда не вернутся на стадионы. У нас разрушается полностью инфраструктура. И здесь нам Томас Бах рассказывает, что спорт вне политики, мы должны допускать спортсменов.

Мы начали обсуждать, что мы не можем бойкотировать, потому что мы опять-таки будем терять. Будем терять как страна. Мы и так не в равных условиях. А еще будем им просто разрешать пропагандировать свой режим.

Если бойкот, то он должен быть таким активным, как показала Оля Харлан. Она показала всему миру, что российских спортсменов никто не ждет, что им нет места в мире спорта. И я всегда говорила и говорю, что пока идет такая кровавая война, даже в нейтральном статусе не может быть спортсменов из России. Но Томас Бах считает по-другому. Он дает лазейки для международных федераций.



Солодуха об отстранении россиян / Фото из фейсбука экс-спортсменки

Российские и белорусские спортсмены есть в этих федерациях, где присутствует русское лобби, где когда-то были руководители русские. Ну снова, как пример, фехтование – сначала россиян отстранили, а потом разрешили.

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Мы должны каждого российского спортсмена проверять. Они не должны поддерживать войну и кремлевский режим. А у них такая возможность запрещена на уровне законодательства. И уже некоторые российские федерации даже сами отказываются от разных турниров, когда узнают особые условия для спортсменов. Ибо есть рекомендации МОК, а есть самоуправленческие решения федераций, которые по своему усмотрению прислушиваются к ним.

То есть мы должны давить со всех сторон и имеем успехи в этом. Значительное меньшинство международных федераций хоть как-то допускают россиян и белорусов к соревнованиям в том или ином формате.

Поэтому бойкот с нашей стороны – это крайняя мера. И если мы пробойкотируем эти Олимпийские игры, то по олимпийским правилам, на следующие Игры поедем без флага, будем выступать в нейтральном статусе.

"Должны делать все возможное": могут ли Игры состояться без России

Украинские спортсмены подписывают открытое письмо против участия россиян в Олимпиаде президенту Франции Макрону. Расскажите об этой инициативе. Как она может помочь?

Мы должны делать все возможное. Через СНБО уже введен санкционный список, и у нас там много спортсменов из России. Он будет пополняться. И если правительство Франции запретит въезд россиянам на территорию Франции, мы не увидим никаких россиян независимо от позиции МОК и отдельных федераций.

Я понимаю, что Томас Бах думает по-другому, он рассказывает, что мы все должны жить в мире, и все такое. Но Олимпиада – это о мире, а не об убийствах и о пропаганде российской повестки дня. Поэтому бойкот должен быть активным.

Сейчас продолжаются Юношеские Олимпийские игры, там нет русских и белорусских спортсменов. На Европейских играх, которые принимала Польша, тоже их не было. Тогда местное правительство не допустило россиян, они просто не смогли приехать даже под нейтральным флагом и поучаствовать в этих соревнованиях. Поэтому мы надеемся на такое решение французского правительства. Должны показывать наш голос и не молчать.

Почему МОК продолжает отстаивать интересы россиян, как думаете?

Они нам рассказывают сначала, что поддерживают нас, затем снова закрывают глаза. Как вот, лишение членства российского комитета в МОК. Но, несмотря на это, затем МОК через несколько месяцев сообщает о допуске россиян в статусе нейтральных спортсменов.

Мол, они не должны страдать. Поэтому я уверена, что через некоторое время мы узнаем много интересных вещей о Томасе Бахе и обо всех, кто этому способствовал. Потому что не может быть такое расхождение.



Бывшая легкоатлетка о позиции МОК / Фото из фейсбука Солодухи

Сейчас даже на многих соревнованиях есть российские спортсмены, российские представители, которые сидят на трибунах. Есть Томас Бах сознательно позволяет россиянам делать такую гибридную политику по тематике Олимпийских игр.

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Как относится Международная федерация лёгкой атлетики к возвращению россиян?

С первого дня была проделана большая работа с Международной федерацией. Руководитель организации Себастьян Коу сразу же сказал, что ни одного россиянина и белоруса не будет на турнире под их эгидой. То есть он своей позиции придерживается. Там понимают, что россияне – это хитрецы. Раньше их, скажем так, наказали за допинговый скандал. Все понимают, что они постоянно играют нечестно.

У нас собирали доказательства, отправляли также в Международную федерацию. Нам сказали, что мы не увидим россиян даже в нейтральном статусе. Коу полностью с нами солидарен, они нас поддерживают. Это является примером для других федераций, которые тоже должны это понимать.

Мы должны до последнего бороться за то, чтобы наша сборная ехала, выступала и показывала наше знамя повсюду. Хотим сделать Олимпийские игры максимально желто-голубыми.

Я была в апреле на Донбассе. Мы отвозили гуманитарную помощь, поддерживали наших воинов. Это мой родной регион, была там несколько раз на открытии разных спортивных площадок, клиник. Там все развивалось. А сейчас там полностью все разрушено.

Томасу Баху нужно поехать и посмотреть, что там вообще происходит. Мы доехали до Часового Яра, но там уже жизни не было. Там были руины.



Саладуха рассказала о поездке на Донетчину / Фото из фейсбука нардепа

"У меня был шок": Солодуха о войне в 2014 и 2022

Были ли у вас схожие ощущения в начале полномасштабного вторжения с 2014 годом, когда оккупировали ваш родной город?

В 2014 году, когда это все началось, к тому времени у меня была маленькая дочь. Тогда у меня был шок, мы не знали, что делать, как уезжать из Донецка, слышали истории о расстреле автомобилей по дороге.

Относительно 2022 года. Сейчас мы живем на выезде из Киева. Утром 24 февраля мы видели из окна Гостомель, как все пылало. У нас за окном летали истребители. Мы уже уехали из Донецка, приехали в Киев, мы точно не хотим быть под триколором, не воспринимали российских оккупантов, и не будем. Страх и растерянность были у всех. Тогда я думала, прежде всего, о том, что нужно сохранить жизнь дочери. Я помню тот хаос и ужасные истории о том, как семьи расстреливали. Ну, это ужас.

Какой из моментов за время вторжения вам запомнился больше всего?

Ну, конечно, что это 24 февраля 2022 года. Потому что все мы проснулись от ракет, от взрывов, от того, что летели самолеты. Мне кажется, что мало кто ожидал столь коварного дерзкого нападения в стиле нацистов из прошлого века.

Да, вопреки всему, нужно продолжать выполнять депутатские обязанности. Помню то утро, мне нужно было ехать в Раду, голосовать за военное положение и другие важные инициативы. Я тогда долго не могла вернуться после голосования домой. Весь город стоял, ничего не работало. Я была дома где-то в 21:00 – 22:00. Когда шла пешком по городу, то казалось словно это какой-то военный фильм: здесь танки, здесь что-то летает, здесь военные…