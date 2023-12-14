Титулованная украинская легкоатлетка Виктория Ткачук вспомнила разговор с президентом МОК. Рекордсменка Украины попыталась объяснить спортивному чиновнику менталитет россиян.

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Ткачук: Российские спортсмены тоже причастны к войне

Всем известно, что Россия использует спорт в своих пропагандистских целях. Часть российских СМИ предоставили допуск нейтральных атлетов в качестве своей победы. Можно не сомневаться, что после поездки в Париж, часть спортсменов с белым флагом получат новое воинское звание. А в Кремле их лично будет награждать кровавый маньяк Путин.

"В первую очередь я сказала Томасу Баху, что не нужно допускать россиян к соревнованиям, что мы хорошо знаем их менталитет и то, как они будут использовать эти Олимпийские игры-2024 в качестве пропаганды. Пыталась доказать, что российские спортсмены тоже причастны к войне, даже если они просто молчат, они таким образом поддерживают действия своей страны. Они имели возможность высказать свою позицию давно. Если они до сих пор этого не сделали, то они этого и не сделают, поэтому допускать даже под нейтральным флагом тех, кто просто молчал и не проявлял никак свою непричастность к войне – это очень неправильно, по-моему.

Во время разговора отмечала это и пыталась донести свою точку зрения. Томас Бах в ответ говорил свое мнение на этот счет, говорил о том, как можно найти нейтральность в этом", – рассказала Ткачук.