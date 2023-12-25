Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших представителей спорта в 2023 году. Решение принималось специальной экспертной комиссией по результатам выступлений на международных соревнованиях по олимпийским видам спорта.

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Лучшей спортсменкой года был признан Ярослав Магучх. В 2023 году легкоатлетка впервые в карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту, а также победительницей Европейских игр.

Кроме того, Ярослава во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в помещении, а также выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги. В финале она установила рекорд сезона – 2,03 метра.

Тренер легкоатлетки Татьяна Степанова выиграла награду "тренер года". Что касается лучшего молодого спортсмена, то в этой номинации победителем стал Александр Желтяков.

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Парень стал двукратным чемпионом мира и Европы по плаванию среди юниоров. Также 18-летний спортсмен одолел олимпийский норматив в дистанциях 100 и 200 метров на спине. Соответственно, его тренер Александр Кулик выиграл номинацию "лучший тренер юного спортсмена".