Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине 25 августа родила девочку. Об этом Ольга Саладуха сообщила уже на следующий день (26 августа) в своих соцсетях, где поклонники и многие украинские спортсмены уже поздравить счастливую маму по пополнению в ее семье.

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Пополнение в спортивной семье

Ольга выложила ручку дочери, где написан пол, дата, вес и рост при рождении. Бывшая легкоатлетка, а ныне депутат мило обратилась к дочери, добавив дату рождения малыша.

Добро пожаловать в этот прекрасный мир. 25.08.2023,

– подписала пост Саладуха.



Солодуха во второй раз стала мамой / Фото из инстаграмма Ольги

Также Саладуха выложила еще одно фото, где она еще при надежде приняла участие в красивой фотосессии.



Солодуха родила девочку / Фото из инстаграмма Ольги

Напомним, что Саладуха в счастливом браке с многократным призером Украины по велоспорту Денисом Костюк уже воспитывают дочь Диану, которая тоже пошла по стопам мамы. Старшая дочь Ольги занимается легкой атлетикой.

Редакция 24 Канала поздравляет Ольгу Саладуху и ее семью с рождением дочери.