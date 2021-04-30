Ястремская сможет обжаловать решение в CAS

Вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин рассказал детали дела Ястремской.

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Зукин объяснил, что 20-летнюю Ястремскую отстранили от теннисных соревнований до суда.

Она обжаловала один раз – ей отказали, она обжаловала второй раз – ей тоже отказали. Даяна будет отстранена до того момента, пока не состоится суд. А он должен быть во второй половине мая,

– сказал вице-президент ФТУ.

Если ITF примет решение дисквалифицировать Ястремскую, то украинка сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Какое наказание грозит Ястремской

Вице-президент Федерации тенниса Украины предполагает, что Ястремская может избежать наказания, или же дисквалификация будет короткой.

Учитывая все обстоятельства и малую дозу вещества, понятно, что речь не может идти о длительной дисквалификации. Есть большая надежда на то, что наказания все же не будет,

– отметил Зукин.

Он добавил, что Ястремской не стоит рассчитывать на денежную компенсацию, если она выиграет суд. Также Зукин сказал, что сторона Ястремской не спорит с тем, что допинг в организме теннисистки был.

"Компенсации, скорее всего, не будет. Запрещенное вещество все же было найдено, это не ошибка. Сторона Ястремской и не спорит с тем, что оно там присутствовало. Каким образом это вещество попало в организм спортсменки – это и есть суть расследования. Если удастся доказать, что оно попало в организм без желания спортсменки, то может быть и отсутствие наказания. Именно это и нужно доказать", – резюмировал функционер.