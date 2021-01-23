Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сможет выступить на Australian Open. И остальных теннисных турниров. Ее просьбу об отмене отстранения отклонили.

Для рассмотрения просьбы Ястремской об отмене ее отстранения за проваленный допинг тест был созван независимый трибунал. Но он не нашел причин для отмены отстранения теннисистки. Поэтому просьба Ястремской была отклонена. Об этом говорится в официальном заявлении ITF.

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Таким образом Ястремская пропустит Australian Open, начало которого запланировано на 8 февраля.

Напомним, 7 февраля стало известно, что допинг-тест Даяны Ястремской дал положительный результат. В ее организме обнаружили метаболиты местеролона, которые входят в допинговые вещества.

Эту пробу спортсменка сдала еще 24 ноября, а обвинения по употреблению допинга были предъявлены 22 декабря 2020-го года. Отстранение считалось от 7 января 2021 года.

Ястремская заявляла, что не употребляла допинга. И решила обжаловать это решение.

Ястремская, несмотря на запрет на участие в матчах, отправилась с другими теннисистками в Австралию.

В заявлении ITF указано, что теннисистка может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, WADA или же Национальном антидопинговом центре Украины.