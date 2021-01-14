Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уже отправилась в Мельбурн (Австралия), где 8 февраля стартует Australian Open. Украинка полетела на турнир несмотря на недавно проваленный допинг-тест.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова выложила на своей странице в инстаграме видео, в котором видно, как теннисистки готовятся к вылету в Австралию. Спортсменки отправились в Мельбурн специальными рейсами.

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Ястремская вылетела в Австралию

На ролике видна Даяна Ястремская, которая была на одном борту с другими участницами Australian Open. Этим же рейсом в Австралию полетели немка Анжелик Кербер и румынка Сорана Кирстя. Можно увидеть, что у украинки хорошее настроение.

До старта сезона украинская теннисистка заявилась на турниры WTA 500 в Мельбурне (1-7 февраля), Australian Open (8-21 февраля) и WTA 250 в Мельбурне (15-21 февраля).

Отметим, что 22 декабря Даяна получила обвинения в употреблении допинга. Из-за этого Ястремская не может участвовать в соревнованиях с 7 января 2021 года. Сама теннисистка на своей странице в твиттере опровергла употребление запрещенных препаратов.

Интересно, зачем теннисистка из Украины полетела в Австралию. Скорее всего спортсменка рассчитывает на то, что до старта соревнований вся ситуация с допингом прояснится и с нее будут сняты все обвинения. Также нельзя исключать тот вариант, что украинка улетела в Мельбурн помогать другим как спарринг-партнерша.

На Australian Open будут участвовать Элина Свитолина и Марта Костюк. Престижный турнир стартует 8 февраля.