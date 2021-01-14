Друга ракетка України Даяна Ястремська вже відправилась у Мельбурн (Австралія), де 8 лютого стартує Australian Open. Українка полетіла на турнір попри нещодавно провалений допінг-тест.

Російська тенісистка Світлана Кузнєцова виклала на своїй сторінці у інстаграмі відео, у якому видно, як тенісистки готуються до вильоту у Австралію. Спортсменки відправились у Мельбурн спеціальними рейсами.

До теми Друга ракетка України Ястремська провалила допінг-тест

Ястремська вилетіла в Австралію

На ролику видно Даяну Ястремську, яка була на одному борту з іншими учасницями Australian Open. Цим же рейсом до Австралії полетіли німкеня Анжелік Кербер і румунка Сорана Кирстя. Можна побачити, що в українки хороший настрій.

До старту сезону українська тенісистка заявилася на турніри WTA 500 в Мельбурні (1-7 лютого), Australian Open (8-21 лютого) та WTA 250 в Мельбурні (15-21 лютого).

Наголосимо, що 22 грудня Даяна отримала звинувачення щодо вживання допінгу. Через це Ястремська не може брати участь у змаганнях з 7 січня 2021 року. Сама тенісистка на своїй сторінці у твіттері спростувала вживання заборонених препаратів.

Цікаво, навіщо тенісистка з України полетіла у Австралію. Швидше за все спортсменка розраховує на те, що до старту змагань уся ситуація з допінгом проясниться і з неї будуть зняті всі звинувачення. Також не можна виключати той варіант, що українка полетіла у Мельбурн допомагати іншим як спаринг-партнерка.