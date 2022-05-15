Донесли важное послание миру, – Шевченко поздравил Kalush Orchestra с победой на Евровидении

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко тоже наблюдал за выступлением Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в итальянском Турине. Тренер невероятно гордится родной страной.

Шевченко: Украина – страна мужественных и свободных людей

Андрей Шевченко отметил выступление украинской группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022. Наставник поблагодарил ребят за месседж, который они сделали после своего выступления в Турине.

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Футбольный специалист отметил, что своим поступком с большой сцены Kalush Orchestra донес миру важное послание о войне в Украине.

Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной! Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина – страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!,

– написал тренер.

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