Донесли важное послание миру, – Шевченко поздравил Kalush Orchestra с победой на Евровидении
Источник:инстаграмм Андрея Шевченко
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко тоже наблюдал за выступлением Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в итальянском Турине. Тренер невероятно гордится родной страной.
Шевченко: Украина – страна мужественных и свободных людей
Андрей Шевченко отметил выступление украинской группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022. Наставник поблагодарил ребят за месседж, который они сделали после своего выступления в Турине.
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Футбольный специалист отметил, что своим поступком с большой сцены Kalush Orchestra донес миру важное послание о войне в Украине.
Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной! Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина – страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!,
– написал тренер.
Шевченко приближает победу Украины в войне
- Бывший наставник "сине-желтых" призывал к миру с просьбой спасти людей в блокадном Мариуполе и "Азовстали", где еще остается много людей, в том числе военных. Даже это не мешает украинским защитникам уничтожать врагов.
- Шевченко принимает в собственном доме беженцев, которые из-за агрессии России покинули родные дома в Украине.
- Недавно тренер передал из Италии в Украину большую партию медикаментов на сумму 400 тысяч евро.
- Специалист встречался с мэром Милана Беппе Саллой, они обсудили между собой тему помощи украинским переселенцам.
- Наставник посетил благотворительный вечер, организованный посольством Украины в Великобритании.
Kalush Orchestra избежал дисквалификации и стал торжествовал в Турине
- Украинская группа вышла на сцену под 12-м номером. Их выступление сорвало овации фанатов Евровидения-2022.
- Голосование от жюри было довольно неоднозначным. Некоторые страны неожиданно проигнорировали оценками выступление Kalush Orchestra или же дали низкие баллы. По итогам судейского голосования Украина оказалась вне тройки лидеров, которую возглавила Великобритания – четвертая позиция.
- Все перевернулось с ног на голову после оглашения результатов от зрителей. Украинцы получили самый высокий балл – 439 очков (в общем – 631) и опередили британцев на 165 пунктов.
- Kalush Orchestra принес Украине третью победу в истории участия в Евровидении. До этого Руслана и Джамала становились триумфаторами шоу.
- Напомним, что после своего выступления лидер группы Олег Псюк со сцены призвал мир спасти Мариуполь и находящихся на "Азовстале" бойцов, которые заблокированы оккупантами.