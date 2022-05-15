Безудержная радость футболистов
Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra, принеся нашей стране третью в истории победу на Евровидении. Жюри поставило Украине 192 балла, зрители – 439 баллов.
До теми Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022
Второе место досталось Великобритании, третье – Испании.
В сборной Украины тоже следили за финалом главного песенного конкурса года. На видео игроки национальной команды аплодировали и не сдерживали свои эмоции, когда услышали имя победителя турнира.
Видео, где видна реакция игроков разместил на своей странице в инстаграммах голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов.
На ролике видно, как Георгий Бущан, Александр Караваев и другие футболисты орут от радости после определения победителя.
Видео реакции игроков
Спасибо за эти эмоции. Побеждаем. И будем побеждать повсюду и всегда. Слава Украине!
– подписал сообщение голкипер сборной.
Сборная Украины начала подготовку к матчу против Шотландии
- 1 мая национальная команда прибыла в Словению, чтобы приступить к тренировочному сбору в Словении. Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.
- 1 июня сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся с Уэльсом 5 июня.
- Эти должны были состояться в марте, однако из-за полномасштабного вторжения россиян матчи перенесли на июнь.
- Перед матчем с Шотландией у национальной команды запланирована серия спаррингов.
- 11 мая украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах, где одержали уверенную победу. Голами отличились дебютанты сборной: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- В следующем товарищеском матче украинские футболисты сыграют против итальянского клуба Эмполи (17 мая) и хорватской Риеки (18 мая).
- Главный тренер национальной команды Александр Петраков вызвал в команду 10 легионеров. В расположение сборной уже прибыл Роман Яремчук. Его тоже заметно на видео.