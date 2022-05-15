Безудержная радость футболистов

Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra, принеся нашей стране третью в истории победу на Евровидении. Жюри поставило Украине 192 балла, зрители – 439 баллов.

До теми Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022

Второе место досталось Великобритании, третье – Испании.

В сборной Украины тоже следили за финалом главного песенного конкурса года. На видео игроки национальной команды аплодировали и не сдерживали свои эмоции, когда услышали имя победителя турнира.

Видео, где видна реакция игроков разместил на своей странице в инстаграммах голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов.

На ролике видно, как Георгий Бущан, Александр Караваев и другие футболисты орут от радости после определения победителя.

Видео реакции игроков

Спасибо за эти эмоции. Побеждаем. И будем побеждать повсюду и всегда. Слава Украине!

– подписал сообщение голкипер сборной.

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