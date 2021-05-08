Ярмоленко – детская любовь дочери Суркиса

В августе 2017 года Андрей Ярмоленко перешел из Динамо в дортмундскую Боруссию. Яна Суркис, младшая дочь президента киевского клуба Игоря Суркиса, рассказала, как могла сорвать трансфер лидера команды в Европу.

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Дочь владельца киевлян мечтала о Ярмоленко, который был ее детской любовью. Фотографии с Андреем стояли на всех заставках телефонов, плакаты висели на стенах комнаты Яны. Она призналась, что уход футболиста приняла очень болезненно и со слезами на глазах.

Однажды Яна могла даже не допустить трансфера Ярмоленко из Динамо: "В один из вечеров мы находились во Франции. Приехал к отцу какой-то агент или представитель клуба. Он мне говорит: "Яна, у меня нет переводчика. Мне нужно, чтобы ты перевела".

Вопреки собственным интересам

Яна взялась помогать отцу, но поняла, что может своими руками не позволить Андрею перейти в другой клуб. Дочь Игоря Суркиса плакала, когда Андрей официально покидал команду.

Речь шла о каких-то суммах. Папа озвучил мне сумму, которую надо назвать. Я назвала сумму на какую-то цифру больше. Я просто не хотела, чтобы его продали. Я подумала, что это их отпугнет. Потом подумала, что доверие папы для меня важнее. Сказала: "Извините, пожалуйста, я перепутала сумму",

– призналась Яна Суркис.