Ярмоленко – дитяча закоханість доньки Суркіса

У серпні 2017 року Андрій Ярмоленко перейшов з Динамо у дортмундську Боруссію. Яна Суркіс, молодша донька президента київського клубу Ігоря Суркіса, розповіла, як могла зірвати трансфер лідер команди у Європу.

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Донька власника киян марила Ярмоленком, який був її дитячою закоханістю. Світлини з Андрієм стояли на усіх заставках телефонів, плакати висіли на стінах кімнати Яни. Вона зізналась, що відхід футболіста прийняла дуже болісно та зі сльозами на очах.

Одного разу Яна могла навіть не допустити трансферу Ярмоленка з Динамо: "В один з вечорів ми перебували у Франції. Приїхав до батька якийсь агент або представник клубу. Він мені каже: "Яна, у мене немає перекладача. Мені треба, щоб ти переклала".

Всупереч власних інтересів

Яна взялась допомагати батькові, але зрозуміла, що може своїми руками не дозволити Андрію перейти в інший клуб. Донька Ігоря Суркіса плакала, коли Андрій офіційно покидав команду.

Йшлося про якісь суми. Папа озвучив мені суму, яку треба назвати. Я назвала суму на якусь цифру більше. Я просто не хотіла, щоб його продали. Я подумала, що це їх відлякає. Потім подумала, що довіра тата для мене важливіше. Сказала: "Вибачте, будь ласка, я переплутала суму",

– зізналась Яна Суркіс.