19-летняя девушка не смогла вспомнить ни одного случая, чтобы ее папа говорил что-то плохое о владельце Шахтера.
К теме Суркис рассказал о звонке Ахметова после чемпионского матча Динамо
"Я с Ахметовым лично ни о чем не общалась, но вот папа с дядей они всегда очень уважительно о нем отзываются, они его очень уважают. И если вспоминать, то все какие-то конфликты, которые между ними были, они были основаны только на футбольных моментах. Как мне кажется, все эти конфликты делали украинский футбол сильнее. И папа, и Ринат Леонидович работают на украинский футбол", – сказала младшая дочь Суркиса.
Коротко о Яне Суркис
- Яне Суркис 19 лет и она активно поддерживает Динамо на домашних матчах. Так же Яна занимается балетом.
- Год назад Яна Суркис провела время в компании игрока Динамо U-19 Кристиана Биловара.