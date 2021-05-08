19-летняя девушка не смогла вспомнить ни одного случая, чтобы ее папа говорил что-то плохое о владельце Шахтера.

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"Я с Ахметовым лично ни о чем не общалась, но вот папа с дядей они всегда очень уважительно о нем отзываются, они его очень уважают. И если вспоминать, то все какие-то конфликты, которые между ними были, они были основаны только на футбольных моментах. Как мне кажется, все эти конфликты делали украинский футбол сильнее. И папа, и Ринат Леонидович работают на украинский футбол", – сказала младшая дочь Суркиса.

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