Добро пожаловать в мир "Цыганского короля", – Фьюри угрожает следующему сопернику нокаутом
Источник:ютуб-канал iFL TV
Тайсон Фьюри обязан провести свой следующий бой против временного чемпиона WBC Диллиана Уайта. "Цыганский король" уверен в своей победе.
Фьюри: За последние годы он серьезно добавил
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри уже давно знаком со своим будущим соперником. Британец заверил, что Диллиан Уайт солидно прибавил в форме, но и это не поможет ему избежать поражения.
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33-летний боксер из Великобритании уверен в своей победе нокаутом. Именно такой прогноз на бой дает Фьюри.
Добро пожаловать в большой мир "Цыганского короля"! Я давно знаю Диллиана. За последние несколько лет он серьезно добавил, но результат всегда будет одним и тем же: я отправлю его в нокаут. Если этот поединок состоится, то я его нокаутирую,
– заявил Тайсон.
Если так действительно произойдет, то Фьюри нанесет сопернику лишь третье поражение в карьере. Уайт провел в профессионалах 30 боев, в которых одержал 28 побед (19 – нокаутом). В его пассиве лишь два фиаско во встречах с Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.
Даты боя нет
Фьюри получил соперника, но не знает, когда именно произойдет это противостояние с Уайтом. Сам британец хотел бы вернуться на ринг в феврале – марте 2022 года. Но это зависит не от него. Его задача – готовиться и выходить на ринг в поединках.
Назвал Тайсон любимое место проведения поединков. Им стал Лас-Вегас. По словам боксера, бой с Уайтом состоится в Великобритании, откуда родом сам Фьюри.
Сейчас чемпион мира не хочет думать об этой встрече. Его приоритетом в период рождественских праздников является семья, с которой боксер хочет провести время перед официальным возвращением к работе.
Усик не выйдет на ринг против Фьюри
- После победы Фьюри над Уайлдером и победы Усика над Джошуа в СМИ распространилась информация о поединке обоих победителей поединков.
- Представители Тайсона даже выходили на украинца. Однако на пути этого поединка стал Энтони, который активировал опцию реванша с украинцем.
- Впоследствии стало известно, что британец готов отсрочить бой против Александра. В прессе шла речь об отступных для Энтони в размере 40 миллионов долларов. Вроде Энтони уже ищет нового оппонента на место украинца.
- В WBC даже были готовы позволить Фьюри провести бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
- Тайсон заявлял о желании выйти на ринг против украинца. Зато Усик тоже стремился к бою с Фьюри.
- Но теперь их бой состоится не раньше реванша Усика с Джошуа, главное украинцу второй раз победить Энтони. Об этом уже ранее говорил Александр Красюк, который является промоутером боксера из Украины.