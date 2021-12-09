Добро пожаловать в мир "Цыганского короля", – Фьюри угрожает следующему сопернику нокаутом

Тайсон Фьюри обязан провести свой следующий бой против временного чемпиона WBC Диллиана Уайта. "Цыганский король" уверен в своей победе.

Фьюри: За последние годы он серьезно добавил

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри уже давно знаком со своим будущим соперником. Британец заверил, что Диллиан Уайт солидно прибавил в форме, но и это не поможет ему избежать поражения.

К теме Боя с Усиком не будет: WBC обязала Тайсона Фьюри сразиться с официальным претендентом

33-летний боксер из Великобритании уверен в своей победе нокаутом. Именно такой прогноз на бой дает Фьюри.

Добро пожаловать в большой мир "Цыганского короля"! Я давно знаю Диллиана. За последние несколько лет он серьезно добавил, но результат всегда будет одним и тем же: я отправлю его в нокаут. Если этот поединок состоится, то я его нокаутирую,

– заявил Тайсон.

Если так действительно произойдет, то Фьюри нанесет сопернику лишь третье поражение в карьере. Уайт провел в профессионалах 30 боев, в которых одержал 28 побед (19 – нокаутом). В его пассиве лишь два фиаско во встречах с Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.

Даты боя нет

Фьюри получил соперника, но не знает, когда именно произойдет это противостояние с Уайтом. Сам британец хотел бы вернуться на ринг в феврале – марте 2022 года. Но это зависит не от него. Его задача – готовиться и выходить на ринг в поединках.

Назвал Тайсон любимое место проведения поединков. Им стал Лас-Вегас. По словам боксера, бой с Уайтом состоится в Великобритании, откуда родом сам Фьюри.

Сейчас чемпион мира не хочет думать об этой встрече. Его приоритетом в период рождественских праздников является семья, с которой боксер хочет провести время перед официальным возвращением к работе.

Усик не выйдет на ринг против Фьюри