До сих пор в это не очень верю, – украинская фигуристка Шаботова поддержала россиянку Валиеву
Источник:телеграм-канал РИА Новости
Фигуристка Анастасия Шаботова, представляющая Украину, поделилась мнением относительно допингового скандала с участием россиянки Камилы Валиевой. Она поддержала 15-летнюю спортсменку.
Они просто талантливы и много работают
По словам Шаботовой, она не верит в то, что Валиева могла употреблять допинг. Она отметила умения и талант россиянки.
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Прочла и забыла, до сих пор в это не очень верю. Девочки такие, ничего бы им не помогло, если бы у них не было такого таланта. Смешно даже думать, они просто талантливы и много работают,
– сказала украинская фигуристка.
Также Шаботова добавила, что она радуется успехам российских фигуристов.
"Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я с ними знакома", – отметила Шботова.
Допинг-скандал с участием Валиевой
Сборная ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Однако награды россияне все же не получили. Ситуация повторяется – снова помешал допинг.
На этот раз запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой. Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.
Однако россиянка выйдет на лед, чтобы выступить в короткой программе на Олимпиаде-2022. Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных состязаниях на Олимпиаде-2022. Международный олимпийский комитет не намерен их награждать.
Если же Валиева окажется среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения. Награждения спортсменов, получивших награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело относительно допинга у Валиевой.
Анастасия Шаботова: что известно о спортсменке
- Шаботова в 2019-м сменила гражданство и перешла в сборную Украины. До этого она представляла Россию.
- В 13-летнем возрасте она стала известна после громкого заявления о допинге.
- Для 16-летней спортсменки эта Олимпиада дебютная.
- В этом сезоне Анастасия впервые выступала на взрослом уровне на международных соревнованиях. Она завоевала для Украины олимпийскую лицензию в женском катании, заняв 5-е место на отборочном Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.
- Также осенью Шаботова завоевала две бронзовые награды на международных соревнованиях Denis Ten Memorial в Казахстане и Ice Star в Беларуси.