Они просто талантливы и много работают

По словам Шаботовой, она не верит в то, что Валиева могла употреблять допинг. Она отметила умения и талант россиянки.

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Прочла и забыла, до сих пор в это не очень верю. Девочки такие, ничего бы им не помогло, если бы у них не было такого таланта. Смешно даже думать, они просто талантливы и много работают,

– сказала украинская фигуристка.

Также Шаботова добавила, что она радуется успехам российских фигуристов.

"Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я с ними знакома", – отметила Шботова.

Допинг-скандал с участием Валиевой

Сборная ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Однако награды россияне все же не получили. Ситуация повторяется – снова помешал допинг.

На этот раз запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой. Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.

Однако россиянка выйдет на лед, чтобы выступить в короткой программе на Олимпиаде-2022. Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных состязаниях на Олимпиаде-2022. Международный олимпийский комитет не намерен их награждать.

Если же Валиева окажется среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения. Награждения спортсменов, получивших награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело относительно допинга у Валиевой.

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