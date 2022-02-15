В МОК прислушались к Валиевой
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд рассказал, почему россиянку все же допустили к соревнованиям на Олимпиаде.
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По его словам, сама же фигуристка объяснила попадание запретного триметазидина в свой организм тем, что он входил в состав лекарства, которое принимал ее дедушка. В результате произошло так называемое бытовое загрязнение.
После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было загрязнение с продуктом, который употреблял ее дедушка,
– написал в своем твиттере журналист USA TODAY Том Шад.
Очередной допинговый скандал с участием россиян
- Сборная ОКС победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.
- Однако награды россияне все же не получили. Ситуация повторяется – снова помешал допинг.
- На этот раз запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой. Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.
- Однако россиянка выйдет на лед, чтобы выступить в краткой программе на Олимпиаде-2022.
- Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных состязаниях на Олимпиаде-2022. Международный олимпийский комитет не намерен их награждать.
- Если же Валиева будет среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения. Награждения спортсменов, получивших награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело касательно допинга у Валиевой.