Россиян не будут награждать

Исполком Международного олимпийского комитета решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

Именно здесь сборная ОКР выиграла золотые медали, после чего оказалось, что у 15-летней Камилы Валиевой есть положительная допинг-проба.

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МОК сначала обжаловал решение о дальнейшем участии Валиевой на Олимпиаде-2022. Но Спортивный арбитражный суд отклонил их иск, разрешив Валиевой выступать и дальше. Однако это было разбирательство по ее допуску к соревнованиям, но не о самом допинге.

Теперь же МОК решил, что церемонии награждения не будет.

"Учитывая справедливость в отношении всех спортсменов и заинтересованных НОК, было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалей в командном зачете по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, поскольку это будет включать спортсмена, который, с одной стороны, имеет положительный результат А-пробы, но нарушение антидопинговых правил которого, с другой стороны, еще не установлено", – говорится в заявлении МОК.

Если же Валиева будет среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения.

Награждение спортсменов, получивших награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело по допингу у Валиевой.