Вони просто талановиті та багато працюють
За словами Шаботової, вона не вірить у те, що Валієва могла вживати допінг. Вона наголосила на вміннях та таланті росіянки.
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Прочитала та забула, досі в це не надто вірю. Дівчатка такі, нічого б їм не допомогло, якби вони не мали такого таланту. Смішно навіть думати, вони просто талановиті та багато працюють,
– сказала українська фігуристка.
Також Шаботова додала, що вона радіє успіхам російських фігуристів.
"Співчувати олімпійським чемпіонам дивно. Я просто рада за них. І я рада, що мої друзі стали олімпійськими чемпіонами, що я з ними знайома", – зазначила Шботова.
Допінг скандал за участі Валієвої
Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Проте нагороди росіяни все ж таки не отримали. Ситуація повторюється – знову завадив допінг.
Цього разу заборонену речовину виявили у допінг-пробах 15-річної Каміли Валієвої. Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.
Проте росіянка вийде на лід, щоб виступити у короткій програмі на Олімпіаді-2022. Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.
Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження. Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.
Анастасія Шаботова: що відомо про спортсменку
- Шаботова у 2019-му змінила громадянство та перейшла до збірної України. До цього вона представляла Росію.
- У 13-річному віці вона стала відомою після гучної заяви про допінг.
- Для 16-річної спортсменки ця Олімпіада є дебютною.
- У цьому сезоні Анастасія вперше виступала на дорослому рівні на міжнародних змаганнях. Вона завоювала для України олімпійську ліцензію в жіночому катанні, посівши 5-те місце на відбірковому Nebelhorn Trophy в Оберстдорфі.
- Також восени Шаботова здобула дві бронзові нагороди на міжнародних змаганнях Denis Ten Memorial у Казахстані та Ice Star у Білорусі.