Днепр-1 усилился футболистом Динамо Загреб
Днепр-1 продолжил активную работу на зимнем трансферном окне. Днепровский клуб объявил о подписании контракта с очередным новичком.
Источник:Днепр-1
Новичком СК Днепр-1 стал хорватский форвард Марио Чуже. Футболист арендован у загребского Динамо до окончания сезона-2020/2021.
Стоит внимания Сергей Кравченко больше не футболист Днепра-1
По завершении сезона Днепр-1 будет иметь право выкупить контракт футболиста у Динамо.
Марио Чуже уже присоединился к Днепру-1 на сборе в Турции и провел первую тренировку.
Что известно о новичке Днепра-1
Марио Чуже в структуре загребского Динамо находится с 14 лет. На профессиональном уровне дебютировал в 2017-м за вторую команду Динамо.
В 2020-м году начал играть в основном составе. Что интересно, Чуже играл в Динамо Загреб под руководством нынешнего главного тренера Днепра-1 Ігоря Йовичевича.
Также Чуже играл в аренде за Истру и загребский Локомотив.
Марио Чуже выступал за юношеские сборные Хорватии всех возрастных категорий, а также за молодежную сборную.
Кто усилил Днепр-1
- Хорват Чуже – не первый новичок Днепра-1 в зимнее трансферное окно.
- Зимой ряды днепрян пополнил вратарь Заур Махарадзе, а также бразильско-французский нападающий Вагнер Гонсалвеш.
- В Днепр-1 перешел и бразильский вингер Фабрицио Родригес да Силва Феррейра.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Это все бред: Селезнев впервые прокомментировал скандальное отчисление из Колоса1 февраля , 19:13
-
Непобедимый боксер вдребезги разбил окровавленного соперника в чемпионском бою: видео31 января , 16:46