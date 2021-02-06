Днепр-1 продолжил активную работу на зимнем трансферном окне. Днепровский клуб объявил о подписании контракта с очередным новичком.

Новичком СК Днепр-1 стал хорватский форвард Марио Чуже. Футболист арендован у загребского Динамо до окончания сезона-2020/2021.

Стоит внимания Сергей Кравченко больше не футболист Днепра-1

По завершении сезона Днепр-1 будет иметь право выкупить контракт футболиста у Динамо.

Марио Чуже уже присоединился к Днепру-1 на сборе в Турции и провел первую тренировку.

Что известно о новичке Днепра-1

Марио Чуже в структуре загребского Динамо находится с 14 лет. На профессиональном уровне дебютировал в 2017-м за вторую команду Динамо.

В 2020-м году начал играть в основном составе. Что интересно, Чуже играл в Динамо Загреб под руководством нынешнего главного тренера Днепра-1 Ігоря Йовичевича.

Также Чуже играл в аренде за Истру и загребский Локомотив.

Марио Чуже выступал за юношеские сборные Хорватии всех возрастных категорий, а также за молодежную сборную.

Кто усилил Днепр-1