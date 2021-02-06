Дніпро-1 підсилився футболістом Динамо Загреб
Дніпро-1 продовжив активну роботу на зимовому трансферному вікні. Дніпровський клуб оголосив про підписання контракту з черговим новачком.
Джерело:Дніпро-1
Новачком СК Дніпро-1 став хорватський форвард Маріо Чуже. Футболіст орендований у загребського Динамо до закінчення сезону-2020/2021.
Варте уваги Сергій Кравченко більше не футболіст Дніпра-1
По завершенню сезону Дніпро-1 матиме право викупити контракт футболіста в Динамо.
Маріо Чуже вже приєднався до Дніпра-1 на зборі у Туреччині та провів перше тренування.
Що відомо про новачка Дніпра-1
Маріо Чуже у структурі загребського Динамо перебуває з 14 років. На професійному рівні дебютував у 2017-му за другу команду Динамо.
У 2020-му році почав грати в основному складі. Що цікаво, Чуже грав у Динамо Загреб під керівництвом теперішнього головного тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча.
Також Чуже грав в оренді за Істру та загребський Локомотив.
Маріо Чуже виступав за юнацькі збірні Хорватії усіх вікових категорій, а також за молодіжну збірну.
Хто підсилив Дніпро-1
- Хорват Чуже – не перший новачок Дніпра-1 в зимове трансферне вікно.
- Взимку лави дніпрян поповнив воротар Заурі Махарадзе, а також бразильсько-французький нападник Вагнер Гонсалвеш.
- У Дніпро-1 перейшов і бразильський вінгер Фабріціо Родрігес да Сілва Феррейра.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Це все маячня: Селезньов вперше прокоментував скандальне відрахування з Колоса1 лютого , 19:13
-
Міжнародна федерація хокею вирішила долю перенеснного чемпіонату світу з Білорусі1 лютого , 20:20