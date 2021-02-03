Спортивный клуб Днепр-1 объявил о подписании бразильского вингера Фабрицио Родригеса да Силва Феррейру. Или просто Билл. 21-летний игрок отличился уже в первом матче за новый клуб.

Источник: сайт Днепр-1

Билл перешел в Днепр-1 на правах аренды из бразильского Фламенго. Срок аренды – до конца 2021 года, после чего днепряне смогут выкупить его контракт.

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Билл уже присоединился к новому клубу. Но из-за карантинных правил в Турции для граждан Бразилии, вынужден поддерживать форму с молодежной командой Днепр-1 в Приднепровске. Он уже успел сыграть за команду U-19 и отличиться забитым голом в ворота команды Скорук.

Смотрите видео гола Билла за Днепр-1

Отметим, что это не первый новичок Днепр-1 в зимнее трансферное окно. До этого к команде присоединился вратарь Зауре Махарадзе, а также бразильско-французский нападающий Вагнер Гонсалвеш.