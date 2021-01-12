Капитан Днепра-1 Сергей Кравченко больше не будет выступать за днепровский клуб. Днепр-1 решил отказаться от услуг полузащитника.

Днепр-1 предлагает Кравченко другую работу

Днепр-1 во вторник, 12 января, сообщил, что Кравченко не отправится на тренировочный сбор команды в Турции.

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Наш клуб бесконечно благодарен Сергею за годы, проведенные в команде, яркие матчи и голы, за неоценимый опыт, который он передавал младшим игрокам, и за то, каким примером отношения к любимой игре он был, есть и останется,

– говорится в сообщении.

В то же время Днепр-1 сделал предложение 37-летнему Кравченко остаться работать в структуре клуба. Пока футболист не принял решение.

Что известно о Кравченко

Футболист находился в структуре Шахтера, но в 2005 году перебрался в Карабах (Азербайджан).

Через год Сергей вернулся в Украину, где до 2009 года выступал за Ворсклу. Впоследствии Кравченко стал игроком киевского Динамо.

В 2010 году Сергей перешел в Днепр. Выступал в аренде в луцкой Волыни. Отыграл 10 матчей за сборную Украины, забив один гол.