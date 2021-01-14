Днепр-1 официально объявил о подписании контракта с 27-летним голкипером Зауром Махарадзе. Он стал первым новобранцем в зимнее трансферное окно для команды Игоря Йовичевича.

Заря указала голкиперу Заури Махарадзе на "дверь", но долго без команды опытный вратарь не задержался. Днепр-1 воспользовался такой возможностью и уже подписал контракт с вратарем. Об этом сообщил официальный сайт днепровского клуба.

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За днепрян Махарадзе будет выступать до конца сезона. Последним клубом вратаря была Заря, но за луганскую команду он в последнее время не выступал.

Коротко о карьере Заури Махарадзе