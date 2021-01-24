Днепр-1 в надежде сохранить прописку в украинской Премьер-лиге продолжил кадровую ротацию. Днепровский клуб объявил о приходе в команду второго "зимнего" новичка.

Новичком Днепра-1 стал бразильский вингер Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер. Как информирует Днепр-1, контракт с игроком заключен сроком на 2 года.

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24-летний бразилец присоединился к Днепру-1 как свободный агент. Футболист уже присоединился к новым партнерам на сборе в Турции.

Что известно о новичке Днепра-1

Вагнер родился в бразильском городе Порту-Алегри и является воспитанником французского клуба Бастия. Футболист имеет двойное гражданство – Бразилии и Франции.

В Бастии Вагнер выступал только за молодежный состав в четвертом по силе французском дивизионе.

В 2016 году подписал контракт с грузинским Сабуртало, за который выступал четыре сезона. Побывал в аренде в бельгийском Серкль-Брюгге.

В 2020 году Вагнер выступал за Батумское Динамо. Вагнер Гонсалвеш является чемпионом (2018) и обладателем Кубка Грузии (2019).