Днепр-1 усилился титулованным бразильцем
Днепр-1 в надежде сохранить прописку в украинской Премьер-лиге продолжил кадровую ротацию. Днепровский клуб объявил о приходе в команду второго "зимнего" новичка.
Новичком Днепра-1 стал бразильский вингер Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер. Как информирует Днепр-1, контракт с игроком заключен сроком на 2 года.
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24-летний бразилец присоединился к Днепру-1 как свободный агент. Футболист уже присоединился к новым партнерам на сборе в Турции.
Что известно о новичке Днепра-1
Вагнер родился в бразильском городе Порту-Алегри и является воспитанником французского клуба Бастия. Футболист имеет двойное гражданство – Бразилии и Франции.
В Бастии Вагнер выступал только за молодежный состав в четвертом по силе французском дивизионе.
В 2016 году подписал контракт с грузинским Сабуртало, за который выступал четыре сезона. Побывал в аренде в бельгийском Серкль-Брюгге.
В 2020 году Вагнер выступал за Батумское Динамо. Вагнер Гонсалвеш является чемпионом (2018) и обладателем Кубка Грузии (2019).
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