Киевское "Динамо" после победы над "АЗ Алкмаар" узнало своего следующего соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Следующий клуб, который может помешать украинцам станет бельгийский "Гент".

Следующий раунд лиги чемпионов состоится в привычном двухматчевом противостоянии. 22 сентября киевляне сыграют на выезде, а уже 29 сентября встретятся с "Гентом" в Киеве, сообщает официальный сайт клуба.

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Победы в квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" победило нидерландское "АЗ Алкмаар" в Киеве 2:0. Первый тайм выдался довольно "сухим" на моменты, а тем более на голы. Уже в дебюте второго тайма Жерсон Родригес вывел вперед "Динамо". Обрезка от АЗ, Буяльский вошел в штрафную, выкатил на свободного Жерсона, а тот разобрался с вратарем.

В конце матча "Динамо" забило второй гол и поставило точку в матче. Выбежали в контратаку киевляне, Кендзера подал с правого фланга, вратарь ошибся на выходе, а Николай Шапаренко замкнул головой в пустые ворота. 2:0. После матча киевляне ожидали, кто же победит во встрече "Гент" – "Рапид" и станет их следующим соперником в еврокубках. Сильнее оказался таки бельгийский клуб.

Преимущество "Гента" было удачно реализовано на 36-й минуте. Кумс закрутил мяч в глубину штрафной, где открытый Дорш с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера. Во втором тайме прекрасная возможность увеличить счет была у "Гента" – пенальти. К мячу уверенно подошел украинец Роман Яремчук, который вышел на поле после конфликта с уже бывшим главным тренером клуба Белене. Рихард Штребингер дотянулся до мяча рукой, после удара с одиннадцатиметровой отметки, который нанес нападающий, но этого оказалось недостаточно, чтобы отразить удар.

В компенсированное арбитром время хозяевам удалось сократить преимущество хозяев. Юсуф Демир одним касанием обработал мяч после убийственной передачи на границе штрафной площадки, закрутил мяч в левый угол ворот – 2:1.

Отметим, что в составе "Гента" играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Гол первого раз вывел команду на "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.

Победа киевского "Динамо" позволила клубу в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов немного исправить ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА. Украина осталась на 12 месте, но теперь отставание от ближайшего конкурента Турции составляет лишь 0,5 балла.

Предыдущие противостояния

Киевляне уже ранее встречались с "Гентом" в 2010 году. Тогда киевляне дважды уверенно переиграли бельгийцев. Сначала дома киевский клуб крупно победил 3:0. Тогда за "Динамо" забивали Ярмоленко, Шевченко и Зозуля.

А во втором поединке на выезде киевляне праздновали успех со счетом 1:3. Результативными ударами отличались Гармаш, Милевский и Гусев. Последний сейчас входит в тренерский штаб наставника "Динамо" Мирчи Луческу.