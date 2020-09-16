Гент-Рапид 2: 1

Голы: Дорш, 36, Яремчук, 59 (п) – Демир, 90+3

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"Не забиваешь ты – забивают тебе"

Первый опасный момент был в исполнении гостей. На 2-й минуте Арасе мастерски укротил неудобную передачу на границе штрафной и пробил в угол ворот. Вратарь Роф находился в неудачной позиции, но сумел выполнить блестящий сейв в прыжке, пишет 24 канал.

Снова опасность была у ворот "Гента". Мург продемонстрировал потрясающий дриблинг. Он совершил слаломный проход сквозь оборону и сначала не решался нанести удар, но потом внезапно пробил – мяч просвистел рядом с воротами.

Но подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". На 36-й минуте Кумс закрутил мяч в глубину штрафной, где открыт Дорш с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера – 1:0.

В конце первого тайма Чакветадзе отдал удобную передачу на Яремчука, который вернулся на поле после конфликта уже с бывшим тренером "Гента", но он не сумел поразить ворота соперника – мяч пролетел рядом со стойкой.

Гости имели прекрасную возможность уйти на перерыв при равном счете. Фунтас мог забить с дальнего расстояния. Его удар был направлен в девятку, но Роф сыграл пристально и исполнил уверенный сейв.

Победный гол Яремчука

Первый острый момент во второй 45-минутке был также от гостей. Кара спиной к воротам принял остроумную передачу в штрафной, развернулся и мощно пробил, направив мяч над перекладиной – мяч вышел за пределы поля.

На 57-й минуте Граймль слишком агрессивно пошел в подкат и арбитр зафиксировал нарушение правил. "Гент" получил прекрасную возможность увеличить счет во встрече – пенальти. Рихард Штребингер дотянулся до мяча рукой, после удара с одиннадцатиметровой отметки, который нанес Яремчук, но этого оказалось недостаточно, чтобы помешать мячу влететь в сетку ворот – 2:0.

Фунтас получил передачу и попытался пробить с границы штрафной, но удар получился очень неудачным и мяч полетел далеко в сторону от ворот.

Гостям удалось несколько сократить счет лишь в компенсированное арбитром время. На 90+3 минуте Демир одним касанием обработал мяч после убийственной передачи на границе штрафной, закрутил мяч в угол ворот – 2:1.

Активный Граймль стремился реабилитироваться, откликнулся на великолепную прострельную передачу в штрафную, но мяч просвистел рядом с левой стойкой.

Итоговый счет матча – 2:1. Теперь на "Гент" в плей-офф ожидает матч против киевского "Динамо".

Гент-Рапид видеообзор матча