Київське "Динамо" після перемоги над "АЗ Алкмааром" дізналось свого наступного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Наступний клуб, який може стати на заваді українцям стане бельгійський "Гент".

Наступний раунд ліги чемпіонів відбудеться у звичному двоматчевому протистоянні. 22 вересня кияни зіграють на виїзді, а вже 29 вересня зустрінуться із "Гентом" у Києві, повідомляє офіційний сайт клубу.

До теми: Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня

Перемоги у кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" перемогло нідерландське "АЗ Алкмаар" у Києві 2:0. Перший тайм видався доволі "сухим" на моменти, а тим паче на голи. Іже у дебюті другого тайму Жерсон Родрігес вивів вперед "Динамо". Обрізка від АЗ, Буяльський увійшов в штрафну, викотив на вільного Жерсона, а той розібрався з воротарем.

Наприкінці матчу "Динамо" забило другий гол і поставило крапку у матчі. Вибігли в контратаку кияни, Кендзьора подав з правого флангу, воротар помилився на виході, а Микола Шапаренко замкнув головою в порожні ворота. 2:0. Після матчу кияни очікували, хто ж переможе у зустрічі "Гент" – "Рапід" та стане їх наступним суперником у єврокубках. Сильнішим виявився таки бельгійський клуб.

Перевага "Гента" була вдало реалізована на 36-й хвилині. Кумс закрутив м'яч у глибину штрафного майданчика, де відкритий Дорш з близької відстані пробив головою повз голкіпера. У другому таймі чудова нагода збільшити рахунок була у "Гента" – пенальті. До м'яча впевнено підійшов українець Роман Яремчук, який вийшов на поле після конфлікту з вже колишнім головним тренером клубу Белені. Ріхард Штребінгер дотягнувся до м'яча рукою, після удару з одинадцятиметрової позначки, якого завдав нападник, але цього виявилось недостатньо, щоб відбити удар.

У компенсований арбітром час господарям вдалось скоротити перевагу господарів. Юсуф Демір одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика, закрутив м'яч у лівий кут воріт – 2:1.

Наголосимо, що у складі "Гента" грають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун. Гол першого якраз вивів команду на "Динамо" у плей-офф Ліги чемпіонів.

Перемога київського "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів дозволила Україні трохи виправити ситуацію у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна залишилась на 12 місці, але тепер відставання від найближчого конкурента Туреччини складає лише 0,5 бала.

Попередні протистояння

Кияни вже раніше зустрічались із "Гентом" у 2010 році. Тоді кияни двічі впевнено переграли бельгійців. Спершу вдома київський клуб розгромно переміг 3:0. Тоді за "Динамо" забивали Ярмоленко, Шевченко та Зозуля.

А у другому поєдинку на виїзді кияни святкували успіх із рахунком 1:3. Результативними ударами відзначались Гармаш, Мілевський та Гусєв. Останній зараз входить у тренерський штаб наставника "Динамо" Мірчі Луческу.