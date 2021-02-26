Динамо прервало выездную серию без побед в плей-офф еврокубков, которая длилась 10 лет
Динамо 25 февраля одержало победу над Брюгге в Бельгии в 1/16 финала Лиги Европы. Эта победа стала первой для киевлян на выезде за 10 лет.
Источник:официальный сайт УЕФА
Столичный клуб на протяжении долгих 10 лет не знал вкуса победы на выезде в плей-офф еврокубков. Последний раз Динамо побеждало еще в феврале 2011 года.
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Прервана серия
В этом матче турецкий Бешикташ потерпел разгромное поражение от киевлян 1:4. Тогда первый гол киевлян забил Огнен Вукоевич, во второй 45-минутке футболисты Динамо забили еще трижды благодаря результативным ударам Андрея Шевченко, Айила Юссуфа и Олега Гусева.
В четверг, 25 февраля, киевский клуб сумел наконец прервать эту затянувшуюся серию без побед на выезде. Динамо одолело Брюгге в Бельгии 0:1. Единственный гол за команду Мирчи Луческу забил Виталий Буяльский. Полузащитник в первой встрече этих команд в Киеве также отметился в воротах бельгийцев. Первый матч завершился вничью 1:1.
Интересно, что после матча центральный защитник Александр Сирота попал в сборную недели Лиги Европы.
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