Динамо 25 февраля одержало победу над Брюгге в Бельгии в 1/16 финала Лиги Европы. Эта победа стала первой для киевлян на выезде за 10 лет.

Столичный клуб на протяжении долгих 10 лет не знал вкуса победы на выезде в плей-офф еврокубков. Последний раз Динамо побеждало еще в феврале 2011 года.

Более о матче Динамо сенсационно победило Брюгге и вышло в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Прервана серия

В этом матче турецкий Бешикташ потерпел разгромное поражение от киевлян 1:4. Тогда первый гол киевлян забил Огнен Вукоевич, во второй 45-минутке футболисты Динамо забили еще трижды благодаря результативным ударам Андрея Шевченко, Айила Юссуфа и Олега Гусева.

В четверг, 25 февраля, киевский клуб сумел наконец прервать эту затянувшуюся серию без побед на выезде. Динамо одолело Брюгге в Бельгии 0:1. Единственный гол за команду Мирчи Луческу забил Виталий Буяльский. Полузащитник в первой встрече этих команд в Киеве также отметился в воротах бельгийцев. Первый матч завершился вничью 1:1.

Интересно, что после матча центральный защитник Александр Сирота попал в сборную недели Лиги Европы.

Своего следующего соперника киевский клуб узнает уже 26 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00.