По итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы была составлена символическая сборная недели. В ней досталось место и защитнику киевского Динамо Александру Сироте.

Сборную недели в Лиге Европы составили по схеме 3-4-3. Место в защите досталось центральному защитнику Динамо Александру Сироте.

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Команда недели в Лиге Европы / Иллюстрация УЕФА

Хотя стоит отметить, что именно Сирота "привез" один из самых опасных моментов в этом матче. Он ошибся, когда на 61-й минуте пытался перехватить мяч и не добрался до него в подкате. Баджи получил возможность для удара. Но с его выстрелом справился Бущан. И после добивания спас уже Забарный, который достал головой мяч, летевший в ворота.

Видео момента, когда Сирота ошибся в защите

Добавим, что для Сироты это первый официальный матч за Динамо в этом году. Первые три игры он провел на скамейке запасных. А в последний раз выходил в старте Динамо на официальный матч еще 24 октября в игре против Динамо. Часть матчей он пропустил из-за травмы.