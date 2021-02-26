Защитник Динамо Сирота попал в сборную недели в Лиге Европы
По итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы была составлена символическая сборная недели. В ней досталось место и защитнику киевского Динамо Александру Сироте.
Источник:УЄФА
Сборную недели в Лиге Европы составили по схеме 3-4-3. Место в защите досталось центральному защитнику Динамо Александру Сироте.
Напомним Динамо сенсационно победило Брюгге и вышло в 1/8 финала Лиги Европы: видео
Команда недели в Лиге Европы / Иллюстрация УЕФА
Хотя стоит отметить, что именно Сирота "привез" один из самых опасных моментов в этом матче. Он ошибся, когда на 61-й минуте пытался перехватить мяч и не добрался до него в подкате. Баджи получил возможность для удара. Но с его выстрелом справился Бущан. И после добивания спас уже Забарный, который достал головой мяч, летевший в ворота.
Видео момента, когда Сирота ошибся в защите
Добавим, что для Сироты это первый официальный матч за Динамо в этом году. Первые три игры он провел на скамейке запасных. А в последний раз выходил в старте Динамо на официальный матч еще 24 октября в игре против Динамо. Часть матчей он пропустил из-за травмы.
- Динамо обыграло на выезде Брюгге и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
- WhoScored назвал именно Сироту игроком матча.
- На этой стадии турнира сыграет и донецкий Шахтер, который прошел израильский Маккаби (Тель-Авив).
- Определились вероятные соперники Динамо и Шахтера в 1/8 финала. Стоит добавить, что жребий может свести оба украинских клуба. Жеребьевка состоится в пятницу, 26 февраля.
- Первый матч состоится 11 марта. Ответный матч – 18 марта.
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