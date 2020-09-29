Талантливый форвард "Динамо" Владислав Супряга может обойтись своему следующему клубу в кругленькую сумму. Киевляне не готовы отпускать футболиста меньше, чем за 20 миллионов евро.

"Болонья", претендующая на нападающего, будет вынуждена выложить из собственного кошелька немалую сумму за молодого украинского нападающего. Журналист программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что киевляне хотят около 20 миллионов евро за этот трансфер.

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"Динамо" повысило ценник на Супрягу

Похоже, итальянский клуб серьезно настроен удачно завершить трансфер игрока. Изначально была объявлена сумма в 8 миллионов евро, а также дополнительно 2 миллиона в виде бонусов, которые будут начисляться за количество сыгранных матчей. За такую сумму не только "Болонья" могла усилиться Супрягой.

Но боссы "Динамо" решили, что эта сумма слишком мала, чтобы отпускать футболиста. Поэтому киевляне повысили ставки, которые дошли до суммы 12 миллионов и 3-х миллионов в виде бонусов.

Теперь киевский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро, но сейчас неизвестно, готова ли "Болонья" заплатить такие деньги за молодого украинца.

Что известно о продаже Супряги