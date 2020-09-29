Талановитий форвард "Динамо" Владислав Супряга може обійтись своєму наступному клубу у кругленьку суму. Кияни не готові відпускати футболіста менше, ніж за 20 мільйонів євро.

"Болонья", яка претендує на нападника, буде змушена викласти з власного гаманця чималу суму за молодого українського нападника. Журналіст програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що кияни хочуть близько 20 мільйонів євро за цей трансфер.

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"Динамо" підвищило цінник на Супрягу

Схоже, італійський клуб серйозно налаштований вдало завершити трансфер гравця. Спочатку була оголошена сума у 8 мільйонів євро, а також додатково 2 мільйони у вигляді бонусів, які нараховуватимуться за кількість зіграних матчів. За таку суму не лише "Болонья" могла підсилитись Супрягою.

Але боси "Динамо" вирішили, що ця сума є занадто малою, щоб відпускати футболіста. Тому кияни підвищили ставки, які дійшли до суми 12 мільйонів та 3-х мільйонів у вигляді бонусів.

Тепер київський клуб оцінює футболіста у 20 мільйонів євро, але тепер невідомо, чи готова "Болонья" заплатити такі гроші за молодого українця.

Що відомо про продаж Супряги