"Динамо" підвищило цінник на Супрягу: у скільки обійдеться клубам трансфер нападника
Талановитий форвард "Динамо" Владислав Супряга може обійтись своєму наступному клубу у кругленьку суму. Кияни не готові відпускати футболіста менше, ніж за 20 мільйонів євро.
"Болонья", яка претендує на нападника, буде змушена викласти з власного гаманця чималу суму за молодого українського нападника. Журналіст програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що кияни хочуть близько 20 мільйонів євро за цей трансфер.
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"Динамо" підвищило цінник на Супрягу
Схоже, італійський клуб серйозно налаштований вдало завершити трансфер гравця. Спочатку була оголошена сума у 8 мільйонів євро, а також додатково 2 мільйони у вигляді бонусів, які нараховуватимуться за кількість зіграних матчів. За таку суму не лише "Болонья" могла підсилитись Супрягою.
Але боси "Динамо" вирішили, що ця сума є занадто малою, щоб відпускати футболіста. Тому кияни підвищили ставки, які дійшли до суми 12 мільйонів та 3-х мільйонів у вигляді бонусів.
Тепер київський клуб оцінює футболіста у 20 мільйонів євро, але тепер невідомо, чи готова "Болонья" заплатити такі гроші за молодого українця.
Що відомо про продаж Супряги
- Інформація про те, що Супряга цікавить ряд клубів італійської Серії А, з'явилася на початку серпня. Окрім "Болоньї", у списку зацікавлених був римський "Лаціо".
- Згодом про інтерес "Болоньї" до Супряги почали говорити офіційно. Інформація була підтверджена футбольним агентом та спортивним директором "Болоньї" Ріккардо Бігоном.
- Повідомлялося, що трансфер залежить від рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Водночас Суркіс стверджував, що не отримував конкретних пропозицій по Супрязі.
- За однією з версій, на Супрягу розраховує наставник киян Мірча Луческу. Якщо "Динамо" пройде у груповий етап Ліги чемпіонів, то нападник залишиться у Києві.
- Також "Динамо" начебто готове відпустити Владислава, якщо знайде йому гідну заміну.
- За даними Transfermarkt вартість Владислава складає 7 мільйонів євро.