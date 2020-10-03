"Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за испанского нападающего Хименеса: видео
Нападающий "Гурника" из Забже Хесус Хименес продолжит карьеру в чемпионате Украины. 26-летнего испанца купит "Динамо" или "Шахтер".
Об этом сообщает Przeglad Sportowy. Переговоры находятся на завершающей стадии, хотя не совсем понятно, как можно вести переговоры одновременно с двумя клубами.
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С учетом того, что "Динамо" лишь недавно расстались с Франом Солем, скорее всего речь идет о киевлянах.
Что известно о Хесусе Хименесе
Контракт Хименеса с "Гурником" действует до 30 июня 2022 года. Тransfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро.
В текущем сезоне Хесус в 5 матчах польской Экстраклассы забил 5 голов (2 – с пенальти). Он выступает за свой нынешний клуб с 2018 года. Также выступал на родине за клубы уровнем ниже даже Сегунды: "Унион Адарве", "Атлетико Пинто", "Илескас" и "Тальявера".
Смотрите видео о Хесуса Хименеса
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