Футбольный нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эльвир Кольич, выступающий за румынский клуб "КС Университатя" (Крайова), попал в сферу интересов киевского "Динамо".

Как сообщает Fanatik.ro, украинский клуб предложил за 25-летнего форварда 7 миллионов евро, но румыны хотят получить 10.

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В услугах Эльвира Кольича заинтересован лично румынский наставник "Динамо" Мирча Луческу, под руководством которого киевляне вчера вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

"Динамо" 1 октября узнает своих соперников в Лиге чемпионов. В УПЛ "бело-синие" набрали 10 очков после стартовых четырех туров.

Что известно о карьере Кольича

Боснийский игрок начал карьеру в словенском "Триглаве", после чего играл на родине за "Крупу" и "Борац", а также отправлялся в аренду в польский "Лех". В команду "Университатя" Кольич перешел в 2018 году.

В нынешнем сезоне Эльвир во всех турнирах за "Крайову" забил 5 голов в 5 сыгранных матчах.