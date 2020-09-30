"Динамо" хочет усилиться нападающим под Лигу чемпионов: за него требуют 10 миллионов евро
Футбольный нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эльвир Кольич, выступающий за румынский клуб "КС Университатя" (Крайова), попал в сферу интересов киевского "Динамо".
Как сообщает Fanatik.ro, украинский клуб предложил за 25-летнего форварда 7 миллионов евро, но румыны хотят получить 10.
К слову Удержал ворота "на замке": кто стал лучшим игроком "Динамо" в матче против "Гента"
В услугах Эльвира Кольича заинтересован лично румынский наставник "Динамо" Мирча Луческу, под руководством которого киевляне вчера вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
Что известно о карьере Кольича
Боснийский игрок начал карьеру в словенском "Триглаве", после чего играл на родине за "Крупу" и "Борац", а также отправлялся в аренду в польский "Лех". В команду "Университатя" Кольич перешел в 2018 году.
В нынешнем сезоне Эльвир во всех турнирах за "Крайову" забил 5 голов в 5 сыгранных матчах.