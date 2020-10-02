Киевское "Динамо" готово вступить в борьбу за полузащитника "Леха" Якуба Модера. Киевляне готовы выложить за футболиста 4 миллиона евро.

Об интересе со стороны киевского клуба к футболисту сообщил польский журналист Петр Козминськи в своем Twitter. Сам представитель СМИ ссылается на слова коллеги из Украины.

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Попал в "глаз" киевлян

По его словам, "Динамо" сложно будет получить хавбека в свой состав. Трансферное окно еще не закончилось, а потому цена Модера будет расти. На польского хавбека охотятся также ряд клубов из Германии, Италии и Турции.

Oho zaczyna się. Kolega z Ukrainy pisze, że Dynamo Kijów chciałoby Jakuba Modera. Choć trzeba to potraktować raczej jako plotkę. Tym bardziej, że mieliby zaproponować 4 miliony euro. A przy okazji: teraz wytrzymać do zamknięcia okienka. Cena po LE może (tylko) rosnąć. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) October 2, 2020

Боссы некоторых клубов предлагают за трансфер игрока около 10 миллионов евро, в сравнении "Динамо" готово потратить только 4 миллиона.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Если киевляне таки вступят в переговоры с "Лехом", то руководители киевлян предложат футболисту контракт на 3-4 года.

В прошлом сезоне чемпионата Польши Модер сыграл 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Контракт с "Лехом" в Модера действует до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что киевляне интересуются нападающим сборной Боснии и Герцеговины Эльвиром Кольичом, выступающем за румынский клуб "КС Университатя".