"Динамо" поборется с топ-клубами Европы за одноклубника Костевича: сколько заплатят киевляне
Киевское "Динамо" готово вступить в борьбу за полузащитника "Леха" Якуба Модера. Киевляне готовы выложить за футболиста 4 миллиона евро.
Об интересе со стороны киевского клуба к футболисту сообщил польский журналист Петр Козминськи в своем Twitter. Сам представитель СМИ ссылается на слова коллеги из Украины.
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Попал в "глаз" киевлян
По его словам, "Динамо" сложно будет получить хавбека в свой состав. Трансферное окно еще не закончилось, а потому цена Модера будет расти. На польского хавбека охотятся также ряд клубов из Германии, Италии и Турции.
Боссы некоторых клубов предлагают за трансфер игрока около 10 миллионов евро, в сравнении "Динамо" готово потратить только 4 миллиона.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Если киевляне таки вступят в переговоры с "Лехом", то руководители киевлян предложат футболисту контракт на 3-4 года.
В прошлом сезоне чемпионата Польши Модер сыграл 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Контракт с "Лехом" в Модера действует до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что киевляне интересуются нападающим сборной Боснии и Герцеговины Эльвиром Кольичом, выступающем за румынский клуб "КС Университатя".