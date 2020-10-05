5 жовтня закривається трансферне вікно у європейському футболі. До цієї миті клуби ще мають змогу підсилити свої склади.

Зокрема київське "Динамо" збирається підсилитися бразильським нападником в останні дні трансферного вікна. Про це повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

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"До закінчення трансферного вікна у Супряги може з'явитися бразильський конкурент. Якщо встигнуть", – йдеться у повідомленні.

Чутки про трансфери "Динамо"

Також за інформацією, Хесус Хіменес не приєднається до "Динамо" на 99%. Хесус начебто розчарував скаутів киян і наставника клубу Мірчу Луческу слабкими діями в матчі шостого туру польської Екстракляси, в якому "Ґурнік" зазнав першої в сезоні поразки, поступившись на виїзді 0:2 "Заґлембе".

Раніше повідомлялось, що кияни цікавляться нападником збірної Боснії і Герцеговини Ельвіром Кольїчом, який виступає за румунський клуб "КС Університатя".

На приціл до киян також потрапив півзахисник "Леха" Якуб Модера. Кияни готові були викласти за футболіста 4 мільйони євро.