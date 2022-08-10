Безумная поддержка украинцев в Австрии
Киевская команда выразила слова благодарности Штурму. В частности, Динамо вспомнило не только об организации матча, но и о безумной поддержке украинцев в Австрии.
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"Приятно, что хозяева выделили дополнительные бесплатные билеты для украинских беженцев, которые сейчас находятся в Австрии и смогли поболеть киевлянами на трибунах стадиона.
Кроме того, болельщики австрийской команды сами всячески поддерживали Украину и украинцев, вывесили плакаты, осуждающие войну россии в нашей стране, выражали свою позицию против российской агрессии, а главный тренер Штурма продемонстрировал флаг Украины", – говорится в сообщении.
Местные фанаты также не остались без внимания, ведь они решили организовать благотворительный сбор в поддержку украинцев в Австрии.
"Динамо также благодарит фанатов Штурма, проявивших активность и не безразличие, организовав сбор пожертвований для поддержки беженцев из Украины. Мы счастливы, что в такое нелегкое время наши друзья из Австрии готовы поддержать нашу страну.
Все, с кем приходилось встречаться членам динамовской делегации во время визита в Грац, оказались очень приятными, порядочными людьми, а футболисты команды Штурм – достойными соперниками, за что позвольте выразить наше уважение и благодарность", – добавили в Динамо.
Успешное противостояние "бело-синих" против Штурма
- Первый матч против Штурма закончился для киевлян минимальной победой – 1:0. В ответном матче ситуация уже была более остроинтересной, австрийцы первыми открыли счет, однако гол Константина Вивчаренко в конце игры вывел Динамо вперед, а мяч Виктора Цыганкова подарил "бело-синим" триумф.
- В плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо встретится с португальской Бенфикой, за которую выступает украинец Роман Яремчук.
- Цыганков посвятил свой гол украинскому народу, он стал лучшим игроком матча против Штурма.
- Тренер оппонентов киевлян прокомментировал игру своих подопечных, считая, что Штурм был близок к победе.
- Мирча Луческу подчеркнул, что встреча против Штурма была сверхсложной для его команды.