Безумная поддержка украинцев в Австрии

Киевская команда выразила слова благодарности Штурму. В частности, Динамо вспомнило не только об организации матча, но и о безумной поддержке украинцев в Австрии.

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"Приятно, что хозяева выделили дополнительные бесплатные билеты для украинских беженцев, которые сейчас находятся в Австрии и смогли поболеть киевлянами на трибунах стадиона.

Кроме того, болельщики австрийской команды сами всячески поддерживали Украину и украинцев, вывесили плакаты, осуждающие войну россии в нашей стране, выражали свою позицию против российской агрессии, а главный тренер Штурма продемонстрировал флаг Украины", – говорится в сообщении.

Местные фанаты также не остались без внимания, ведь они решили организовать благотворительный сбор в поддержку украинцев в Австрии.

"Динамо также благодарит фанатов Штурма, проявивших активность и не безразличие, организовав сбор пожертвований для поддержки беженцев из Украины. Мы счастливы, что в такое нелегкое время наши друзья из Австрии готовы поддержать нашу страну.

Все, с кем приходилось встречаться членам динамовской делегации во время визита в Грац, оказались очень приятными, порядочными людьми, а футболисты команды Штурм – достойными соперниками, за что позвольте выразить наше уважение и благодарность", – добавили в Динамо.

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