Штурм – Динамо 1:2

Голы: Хойлунд, 27 – Вивчаренко, 97, Цыганков, 112

Как это было Онлайн-трансляция матча Штурм – Динамо

Киевляне имели хорошие перспективы перед дуэлью в Граце. Первую игру украинская команда выиграла со счетом 1:0, тогда отметился Караваев. А на второй матч из лазарета вернулся Виктор Цыганков, который и заменил в старте героя прошлого поединка. События матча описывает 24 канал.

Неудачный первый тайм

Несмотря на превосходство в классе киевляне не спешили идти в атаку, хотя и организовали первый опасный момент. Уже на 5 минуте Шапаренко мог точно замыкать прострел с фланга, однако мяч полетел выше ворот.

А вот Штурм взял инициативу в свои ноги и несколько раз серьезно побеспокоил Бущана. Георгий совершил три сэйва, которые спасали Динамо от пропущенного гола. Однако австрийцы таки размочили счет перед перерывом. Прасс удачно нашел разрезным пассом Хойлунда, который качнул защитника Динамо и точно пробил с острого угла.

Команды согласились на овертайм

На второй тайм киевляне вышли более сосредоточенными, однако в атаке у них мало что получалось. При этом не меньше моментов имел и Штурм. Для Бущана и защитников біло достаточно работы. Выход Караваева, Ваната и Гармаша сильно картину не изменил.

Динамо не было опасным в нападении, хотя в компенсированное время Денис мог сравнять счет. Однако его удар головой после углового направил мяч в перекладину. Команды явно были не против сыграть овертаймы, хотя австрийцы показали себя в атаке немного более целеустремленными.

Луческу так и планировал?

Кажеться, соглашаясь на овертайм, Мирча Луческу уже имел план. Он его реализовал на Фенербахче и смог повторить со Штурмом. Киевлян забрали мяч к своим ногам и довольно быстро поймали соперника на фатальной ошибке. После заброса от Цыганкова все защитники хозяев забыли про Вивчаренко, который вышел на замену.

Левий защитник спокойно принял мяч и пробил между ног вратарю австрийцев. Константин становится фартовым для Динамо в овертайме, ведь тогда с Фенербахче именно он отдал ассист на Караваева.

После этого гола Штурм посыпался, начал часто фолить, а Саркария и вовсе получил второе предупреждение и досрочно покинул поле. Это и позволило Динамо добить соперника и вырвать победу в конкретном матче. Киевляне грамотно раскатал австрийцев, а финальную точку поставил Цыганков.

Что дальше

Динамо сыграет против Бенфики в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команда Романа Яремчука дважды уверенно одолел Мидтьюлланд (4:1, 3:1) и теперь поспорит с киевлянами за путевку в групповую стадию. Матчи пройдут 16-17 и 23-24 августа.