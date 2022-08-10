Ильцер: Не хватило совсем чуть-чуть

Наставник Штурма Кристиан Ильцер прокомментировал игру своих подопечных. Он убежден, что у его команды был шанс на победу в матче.

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Это была совершенно сбалансированная игра, команды были на одном уровне. Были фазы, в которых мы были лучше, и были фазы, в которых преобладало Динамо. У нас была инициатива, все было хорошо. Но тогда мы не забили второй гол, хотя у нас были хорошие возможности,

– сказал специалист.

Наставник австрийской команды также отметил, что "бело-синие" заслуженно вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Если не считать попадания в перекладину в компенсированное до основного время, мы хорошо играли в защите. Наши игроки прекрасно работали, не давая соперникам создавать много моментов, и не упуская никакого шанса со своей стороны.

Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дожать такого сильного соперника. Мы довели их до предела поражения и вылета. Просто чего-то не хватило. В этом разница между Штурмом и Динамо. Я горжусь командой, но мы разочарованы и расстроены. Динамо просто показало свой класс и заслуженно вышло в плей-офф", – отметил Ильцер.

Штурм – Динамо: главное

Киевское Динамо повторно обыграло австрийский Штурм в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. На этот раз голами отличились Вивчаренко и Цыганков.

Тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал игру Динамо против Штурма, он подчеркнул, что его подопечные соперничали с непростым соперником, поэтому игра была достаточно напряженной. Также он раскритиковал игру Гармаша.

На трибунах царила невероятная атмосфера, болельщики скандировали "ВСУ".

Любопытно. В плей-офф Динамо сыграет против Бенфики, за которую выступает украинец Роман Яремчук.