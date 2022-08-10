Шалена підтримка українців в Австрії
Київська команда висловила слова вдячності Штурму. Зокрема, Динамо згадало не лише про організацію матчу, але й про шалену підтримку українців в Австрії.
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"Приємно, що господарі виділили додаткові безкоштовні квитки для українських біженців, які зараз перебувають в Австрії та змогли повболівати за киян на трибунах стадіону.
Крім того, уболівальники австрійської команди самі всіляко підтримували Україну та українців, вивісили плакати, які засуджують війну росії в нашій країні, висловлювали свою позицію проти російської агресії, а головний тренер Штурму продемонстрував прапор України", – йдеться у повідомленні.
Місцеві фанати також не залишилися поза увагою, адже вони вирішили організувати благодійний збір на підтримку українців в Австрії.
"Динамо також дякує фанатам Штурму, які виявили активність і не байдужість, організувавши збір пожертв для підтримки біженців з України. Ми щасливі, що у такий нелегкий час наші друзі з Австрії готові підтримати нашу країну.
Усі, з ким доводилося зустрічатися членам динамівської делегації під час візиту до Грацу, виявилися дуже приємними, порядними людьми, а футболісти команди Штурм – гідними суперниками, за що дозвольте висловити нашу повагу та подяку", – додали в Динамо.
Успішне протистояння "біло-синіх" проти Штурма
- Перший матч проти Штурма закінчився для киян мінімальною перемогою – 1:0. У матчі-відповіді ситуація вже була більш гостроцікавою, австрійці першими відкрили рахунок, однак гол Костянтина Вівчаренка наприкінці гри вивів Динамо уперед, а м'яч Віктора Циганкова подарував "біло-синім" тріумф.
- У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з португальською Бенфікою, за яку виступає українець Роман Яремчук.
- Циганков присвятив свій гол українському народу, він також став найкращим гравцем матчу проти Штурма.
- Тренер опонентів киян прокоментував гру своїх підопічних, він вважає, що Штурм був близьким до перемоги.
- Натомість Мірча Луческу наголосив, що зустріч проти Штурма була надскладною для його команди.