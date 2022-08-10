Шалена підтримка українців в Австрії

Київська команда висловила слова вдячності Штурму. Зокрема, Динамо згадало не лише про організацію матчу, але й про шалену підтримку українців в Австрії.

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"Приємно, що господарі виділили додаткові безкоштовні квитки для українських біженців, які зараз перебувають в Австрії та змогли повболівати за киян на трибунах стадіону.

Крім того, уболівальники австрійської команди самі всіляко підтримували Україну та українців, вивісили плакати, які засуджують війну росії в нашій країні, висловлювали свою позицію проти російської агресії, а головний тренер Штурму продемонстрував прапор України", – йдеться у повідомленні.

Місцеві фанати також не залишилися поза увагою, адже вони вирішили організувати благодійний збір на підтримку українців в Австрії.

"Динамо також дякує фанатам Штурму, які виявили активність і не байдужість, організувавши збір пожертв для підтримки біженців з України. Ми щасливі, що у такий нелегкий час наші друзі з Австрії готові підтримати нашу країну.

Усі, з ким доводилося зустрічатися членам динамівської делегації під час візиту до Грацу, виявилися дуже приємними, порядними людьми, а футболісти команди Штурм – гідними суперниками, за що дозвольте висловити нашу повагу та подяку", – додали в Динамо.

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