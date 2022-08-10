Права на трансляцию этого боя выставлялись на продажу. И Усик решил купить их для бесплатного показа в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал промоутер боксера Александр Красюк.

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Кто будет бесплатно транслировать бой Усик – Джошуа в Украине

Бой Усик – Джошуа можно просмотреть как в интернете, так и по телевидению. В Украине его будут транслировать совершенно бесплатно на разных платформах. Это сделано для того, чтобы чемпионское сражение посмотрели всех желающие.

MEGOGO

"Поединок будет транслироваться на MEGOGO в режиме, когда кто-либо – подписчик или не подписчик MEGOGO имеет возможность открыть сайт MEGOGO или загрузить приложение MEGOGO и бесплатно и без регистрации смотреть поединок Усик – Джошуа 2", – рассказал Александр Красюк.

Суспильне

Еще одним транслятором станет Суспильне. Но не главный канал, а его региональные филиалы.

"Поскольку Суспільне является частью телевизионного марафона, который транслируется не только на территории Украины, а телевизионные права имеют ограничения только на территории Украины, поэтому эта трансляция пойдет через сеть региональных каналов Суспильного с тем же охватом и аудиторией. То есть люди, которые не имеют возможности смотреть MEGOGO, не имеющие доступа к интернету – могут включить свой региональный канал Суспильного и смотреть поединок Усик – Джошуа", – рассказал промоутер боксера.

Ютуб

Усик решил транслировать это сражение и на собственном ютуб-канале. Бой будет доступен в прямом эфире совершенно бесплатно для всех желающих.

Еще одним местом трансляции будет Pari Match, который на своей платформе будет также транслировать этот поединок.

Боксеры будут бороться сразу за три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Их Усик выиграл в сентябре 2021 года, когда победил Джошуа в Лондоне решением арбитра.