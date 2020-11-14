"Динамо" назвало цену, за которую продаст Миколенко в "Милан"
Футболист "Динамо" Виталий Миколенко продолжает находиться в поле зрения итальянского "Милана". "Динамо" вроде готово отпустить своего лидера, но за солидную сумму.
Итальянское издание Calciomercato информирует, что "Милан" продолжает следить за Виталием Миколенко.
Кстати Вратарь "Динамо" Нещерет вдвое подорожал после матча с "Барселоной"
По информации источника, киевский клуб хочет получить за игрока 15 миллионов евро.
Сообщалось, что итальянский клуб следил за Миколенко во время международных матчей в октябре, когда Виталий сыграл за Украину в Лиге наций.
В ноябре защитник пропускает матчи сборной Украины из-за коронавируса.
Кто еще претендует на Миколенко
- Среди клубов, которые проявляли предметный интерес к 21-летнему украинцу, называли итальянские команды.
- В частности, сообщалось об интересе туринского "Ювентуса", миланского "Интера" и "Наполи".
- Также интерес к Виталию приписывали испанскому "Атлетико". Вроде в июне Миколенко мог стать игроком мадридского клуба. Однако "Атлетико" отказался от украинца из-за травм, риска неудачной адаптации и большой суммы отступных.
- По информации британских СМИ, в услугах игрока сборной Украины заинтересован "Манчестер Юнайтед".
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