Футболист "Динамо" Виталий Миколенко продолжает находиться в поле зрения итальянского "Милана". "Динамо" вроде готово отпустить своего лидера, но за солидную сумму.

Итальянское издание Calciomercato информирует, что "Милан" продолжает следить за Виталием Миколенко.

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По информации источника, киевский клуб хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

Сообщалось, что итальянский клуб следил за Миколенко во время международных матчей в октябре, когда Виталий сыграл за Украину в Лиге наций.

В ноябре защитник пропускает матчи сборной Украины из-за коронавируса.

Обратите внимание. Контракт 21-летнего защитника из "Динамо" действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

Кто еще претендует на Миколенко