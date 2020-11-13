18-летний вратарь "Динамо" Руслан Нещерет провел только три матча за киевский клуб, после которых существенно вырос в цене. Благодаря двум матчам в чемпионате Украины и одной игре в Лиге чемпионов ценник на Нещерета вырос вдвое.

До дебюта в футболке "Динамо" специализированный портал Transfermarkt оценивал Нещерета в 200 тысяч евро. Теперь закарпатский голкипер стоит 400 тысяч евро.

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Что известно о дебюте Нещерета

Нещерет дебютировал в футболке "Динамо" 31-го октября, когда "бело-синие" победили "Днепр-1" (2:1) в чемпионате Украины.

Уже второй матч Руслана был в Лиге чемпионов против "Барселоны". Хотя киевляне уступили (2:1), Нещерет совершил несколько сейвов.

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По многим версиям Руслан стал не только лучшим игроком матча, но и вошел в символические сборные 3 тура Лиги чемпионов.

Третий матч в футболке "Динамо" Нещерет провел против "Шахтера". Киевляне уступили со счетом 3:0, а Руслан допустил результативную ошибку.

Сейчас футболист находится на изоляции, так как сдал положительный тест на коронавирус.