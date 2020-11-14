Футболіст "Динамо" Віталій Миколенко продовжує перебувати в полі зору італійського "Мілана". "Динамо" начебто готове відпустити свого лідера, але за солідну суму.

Італійське видання Calciomercato інформує, що "Мілан" продовжує стежити за Віталієм Миколенком.

До речі Воротар "Динамо" Нещерет удвічі подорожчав після матчу з "Барселоною"

За інформацією джерела, київський клуб хоче отримати за гравця 15 мільйонів євро.

Повідомлялося, що італійський клуб стежив за Миколенком під час міжнародних матчів у жовтні, коли Віталій зіграв за Україну в Лізі націй.

У листопаді захисник пропускає матчі збірної України через коронавірус.

До уваги. Контракт 21-річного захисника з "Динамо" чинний до літа 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 13 мільйонів євро.

Хто ще претендує на Миколенка