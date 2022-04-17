Динамо может не отпустить футболистов в сборную Украины, – СМИ
Источник:KDK
В конце апреля сборная Украины начинает подготовку к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Однако у Александра Петракова могут возникнуть затруднения с составом команды.
Сбор может состояться без динамовцев
По информации журналиста Сергея Болотникова, руководство Динамо не готово отпускать в сборную футболистов в конце апреля. Вроде бы киевский клуб уже сообщил о таком странном решении УАФ.
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"Бело-синие" готовы отпустить игроков в расположение национальной команды не раньше 23 мая. В Динамо уверены, что сборники будут иметь достаточную игровую практику, которую добьются в благотворительных поединках. Поэтому динамовцам не обязательно отправляться в расположение команды Александра Петракова на тренировочный сбор, а напрямую присоединиться к команде перед игрой против Шотландии.Обратите внимание! Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Если "сине-желтым" удастся одержать победу, то за путевку в Катар подопечные Петракова будут бороться против Уэльса.
Именно 29 апреля должен начаться сбор для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Пока УАФ и официальный сайт Динамо не выдвинул такую информацию.
Также Болотников сообщил, что некоторые иностранные клубы готовы отпустить украинских легионеров раньше официального срока. Все ради качественной подготовки сборной Украины к важному выездному поединку.
Лист от Динамо / Фото KDK
Динамовцы, вызванные в сборную Украины на сбор
- Георгий Бущан
- Александр Караваев
- Илья Забарный
- Александр Сирота
- Денис Попов
- Сергей Сидорчук
- Виктор Цыганков
- Николай Шапаренко
- Виталий Буяльский
- Денис Гармаш
- Артем Беседин
Напомним, что национальная команда будет готовиться в Словении. Такая страна была предложена в УЕФА. Подопечные Петракова проведут ряд контрольных спаррингов. Среди соперников рассматривают сборную Италии.