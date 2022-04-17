Динамо может не отпустить футболистов в сборную Украины, – СМИ

Сбор может состояться без динамовцев

По информации журналиста Сергея Болотникова, руководство Динамо не готово отпускать в сборную футболистов в конце апреля. Вроде бы киевский клуб уже сообщил о таком странном решении УАФ.

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"Бело-синие" готовы отпустить игроков в расположение национальной команды не раньше 23 мая. В Динамо уверены, что сборники будут иметь достаточную игровую практику, которую добьются в благотворительных поединках. Поэтому динамовцам не обязательно отправляться в расположение команды Александра Петракова на тренировочный сбор, а напрямую присоединиться к команде перед игрой против Шотландии.

Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Если "сине-желтым" удастся одержать победу, то за путевку в Катар подопечные Петракова будут бороться против Уэльса.

Именно 29 апреля должен начаться сбор для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Пока УАФ и официальный сайт Динамо не выдвинул такую ​​информацию.

Также Болотников сообщил, что некоторые иностранные клубы готовы отпустить украинских легионеров раньше официального срока. Все ради качественной подготовки сборной Украины к важному выездному поединку.



Лист от Динамо / Фото KDK

Динамовцы, вызванные в сборную Украины на сбор

Георгий Бущан

Александр Караваев

Илья Забарный

Александр Сирота

Денис Попов

Сергей Сидорчук

Виктор Цыганков

Николай Шапаренко

Виталий Буяльский

Денис Гармаш

Артем Беседин

Напомним, что национальная команда будет готовиться в Словении. Такая страна была предложена в УЕФА. Подопечные Петракова проведут ряд контрольных спаррингов. Среди соперников рассматривают сборную Италии.