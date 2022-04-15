Павелко: Предоставляют лучшие условия для подготовки нашей сборной

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где украинская сборная будет базироваться во время подготовки к матчу против Шотландии. УЕФА выдвинуло предложение провести сбор в столице Словении.

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Местная федерация футбола готова предоставить "сине-желтым" лучшие условия для подготовки к важному поединку.

Сейчас есть предложение от УЕФА, мы очень благодарны за него нашим коллегам и лично президенту Александру Чеферину, предложившему сделать лагерь в его родном городе Любляне, в Словении. Я очень уважаю моих коллег из федерации футбола Словении, которые предоставляют лучшие условия для подготовки нашей сборной,

– сказал Павелко.

Глава УАФ рассказал, что в настоящее время они работают над проведением благотворительных матчей, которые будут проходить под патроном УЕФА. Соперников выбирают по пожеланиям тренерского штаба во главе с Александром Петраковым.

Сбор украинской команды запланирован на 28 апреля. Скорее всего, сборная соберется без легионеров, но Петраков надеется на помощь Чеферина в этом вопросе.

Обратите внимание! Война внесла в календарь сборной Украины некоторые перемены. УЕФА объявила новую дату поединка против Шотландии – 1 июня. Если удача победить шотландцев, то встреча с Уэльсом будет 5 июня.