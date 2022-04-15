Кто из футболистов начнет подготовку к ЧМ-2022

Национальная команда будет тренироваться на базе Футбольного союза Словении, расположенной в Горенском регионе. Игроки украинских клубов начнут подготовку 29 апреля, а исполнители иностранных чемпионатов присоединятся к ним после того, как их клубы закончат официальный сезон.

До теми Когда Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022: дата матча

Из-за травм не смогут помочь сборной Украины защитники Динамо Александр Тимчик и Никита Бурда.

Дебютный вызов в национальную команду получили полузащитники Михаил Мудрик из донецкого Шахтера и Алексей Гуцуляк из СК Днепр-1.

Список вызванных игроков из украинских клубов:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Дмитрий Потрошитель (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК Днепр-1).

Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба – Динамо).

В полуфинальном поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет против команды Шотландии. Матч состоится 1 июня.

Победитель матча Украина – Шотландия сыграет 5 июня в финале плей-офф отбора против сборной Уэльса.