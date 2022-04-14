Павелко о планах сборной Украины

28 апреля сборная Украины соберется, чтобы начать подготовку к важному поединку в борьбе за путевку в Катар, где состоится чемпионат мира-2022. Для этого украинцам нужно добыть две победы в плей-офф отбора.

Читайте также Сборная Украины может сыграть против чемпиона Европы

Однако национальная команда встретится не в полном составе. Петраков не сможет рассчитывать на легионеров. Наставник надеется, что с этим вопросом Украине поможет президент УЕФА Александр Чеферин.

Петраков рассказал, что сбор состоится в Европе, но не стал уточнять место. Александр Васильевич отметил игровую практику футболистов Шахтера и Динамо, начавших турне с благотворительной целью для Украины.

Мы планируем собраться 28 апреля. А как оно будет – не будем загадывать. Я собираюсь собраться 28 апреля без легионеров. Может быть, президент УЕФА нам в этом поможет. Александр Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко тоже делает все, что от него зависит. Мы планируем 28 апреля уехать в Европу,

– сказал главный тренер "сине-желтых".

Напомним, если Украина пройдет, то в финале отбора ее будет ждать встреча с Уэльсом, который выбил из борьбы Австрию (2:1).

По словам президента УАФ Андрея Павелко, среди спарринг-партнеров рассматривают чемпиона Европы – Италию.

Обратите внимание! 1 апреля украинская сборная узнала потенциальных соперников на чемпионате мира-2022. В группу "В" в Украину попали Англия, США и Иран.