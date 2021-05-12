Матч между Динамо и Зарей состоится в Киеве на городском стадионе имени Романа Шухевича. Финальный поединок Кубка Украины начнется в 19:00.

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Динамо – Заря: где смотреть

В прямой трансляции поединок покажет телеканал "UA: Первый". Также посмотреть финал можно будет на "Футбол 1". В 18:00 стартует студия Live, где будут подведены итоги матча в 21:10.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Заря доступна на видеосервисе Oll.tv и sweet.tv. И на каждом из этих сервисов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте Oll.tv можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен (в зависимости от наполненности пакета).