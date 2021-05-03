Шевченко не было даже в заявке на матч против Миная (1:0). Вратарь отсутствовал из-за перелома носа и сотрясения мозга. Инцидент произошел на тренировке.
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"Надеемся только на лучшее. Сотрясение мозга плюс перелом носа получил Никита. Такое не за один день проходит, поэтому думаем о хорошем и надеемся на его скорое возвращение", – заявил Скрипник.
В матче с Минаем на воротах у Зари играл номинально третий голкипер Дмитрий Мацапура, поскольку Никола Василь пропускал игру из-за дисквалификации.
Шевченко страдает от травм
- В нынешнем сезоне 28-летний голкипер не впервые попадает в лазарет из-за травм.
- Шевченко провел лишь 9 матчей в чемпионате, но стал настоящим героем полуфинала Кубка Украины против Александрии, в котором выиграл серию пенальти. За трофей луганчане сыграют против Динамо.