Шевченко не было даже в заявке на матч против Миная (1:0). Вратарь отсутствовал из-за перелома носа и сотрясения мозга. Инцидент произошел на тренировке.

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"Надеемся только на лучшее. Сотрясение мозга плюс перелом носа получил Никита. Такое не за один день проходит, поэтому думаем о хорошем и надеемся на его скорое возвращение", – заявил Скрипник.

В матче с Минаем на воротах у Зари играл номинально третий голкипер Дмитрий Мацапура, поскольку Никола Василь пропускал игру из-за дисквалификации.

Шевченко страдает от травм